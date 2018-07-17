Самый богатый человек побил рекорд Билла Гейтса 

Составлен рейтинг богатейших людей Земли.
Один из лидеров-поставщиков финансовой информации Bloomberg разработал новый список богатейших людей планеты, благодаря которому у человечества появилась возможно узнать: кто же этот великий, у кого есть все.
Первое место рейтинга занял Джефф Безос, глава компаний Amazon и Blue Origin, а также человек без потребностей. Его состояние оценивается в 150 миллиардов долларов — это больше предыдущего рекорда Билла Гейтса: финансы основателя Microsoft составляли 100 миллиардов долларов в 1999 году (на сегодняшний пересчет — 149 миллиардов). Более того, Джефф Безос — самый богатый человек на Земле с момента создания первого рейтинга богачей по версии журнала Forbes, то есть с 1982 года.