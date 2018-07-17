«Эксперт РА» поставило рейтинг ВСК «под наблюдение» из-за ситуации с Urban Group

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») установило по рейтингу страховой компании ВСК статус «под наблюдением» из-за необходимости сформировать резервы по договорам страхования ответственности пяти компаний-застройщиков, входящих в Urban Group, которые 9 июля 2018 года были признаны судом банкротами. Ранее рейтинговое агентство Fitch сообщило, что ВСК необходимо создать резервы на 9,7 млрд рублей.

«Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") установило статус «под наблюдением» по рейтингу финансовой надежности ВСК, что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшие 3 месяца. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruАА со стабильным прогнозом», — говорится в сообщении агентства.

Рейтинговое агентство отметило, что «статус „под наблюдением“ установлен в связи с публикацией Банком России информационного письма по вопросам страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве в случае банкротства застройщика. В соответствии с разъяснениями, указанными в письме, ВСК следует сформировать значительный резерв по договорам страхования ответственности пяти компаний-застройщиков, входящих в Urban Group, которые 9 июля 2018 года были признаны судом банкротами. Уровень рейтинга будет зависеть от степени влияния формирования резерва на финансовые показатели компании».

Основными видами страхования для компании являются страхование автокаско, ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней. По данным RAEX (Эксперт РА), на 31.12.2017 активы страховщика составили 87,1 млрд рублей, собственные средства — 18,1 млрд рублей. Размер собственных средств на 31.03.2018 составил 19,9 млрд рублей.