Netflix потерял $24,6 млрд капитализации из-за плохого роста аудитории

Акции Netflix в понедельник рухнули на 14,1% на торгах после закрытия биржи Nasdaq. В результате капитализация видеосервиса снизилась на $24,6 млрд Основные торги на Nasdaq продолжатся во вторник в 16:30 мск.

До этого капитализация видеосервиса быстро росла. Бумаги Netflix в этом году показывают лучший результат среди компаний в рейтинге S&P. По сравнению с серединой июля 2017 г. акции видеосервиса подорожали больше чем в два раза.

Вчера инвесторы негативно отреагировали на отчетность за второй квартал 2018 г., которую опубликовала компания. Так, Netflix прибавил 5,6 млн новых пользователей, хотя сама компания ранее прогнозировала, что ее платящая аудитория вырастет в этом квартале на 6,2 млн, а аналитики — на 6,3 млн Всего у Netflix 124,4 платящих пользователей, это одна из крупнейших видеоплатформ в мире.

Немного ниже прогнозов аналитиков оказалась и выручка компании — она выросла на 40% по сравнению с тем же периодом 2017 г. до $3,9 млрд Аналитики ожидали. что Netflix заработает $3,937 млрд