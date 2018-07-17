«Черкизово» открыла в Подмосковье колбасный завод за 7 млрд рублей 

Группа «Черкизово» открыла в районе подмосковного города Кашира роботизированный завод по производству сырокопченых колбас., передаёт корреспондент RNS с места событий.
«Инвестиции в проект уже составили около 7 млрд руб.», — говорится в сообщении компании.
По словам представителя «Черкизово», этот завод осуществляет полностью роботизированное производство, которое исключает прикосновение человека к продукции. Он подчеркнул, что аналога этому заводу не существует в России и в Европе.
Представитель компании добавил, что предприятие будет вырабатывать 30 тыс. готовой продукции в год, а после ввода завода в эксплуатацию доля российского рынка сырокопченых колбас вырастет на 30%.