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«Черкизово» открыла в Подмосковье колбасный завод за 7 млрд рублей
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«Черкизово» открыла в Подмосковье колбасный завод за 7 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Группа «Черкизово» открыла в районе подмосковного города Кашира роботизированный завод по производству сырокопченых колбас., передаёт корреспондент RNS с места событий.
«Инвестиции в проект уже составили около 7 млрд руб.», — говорится в сообщении компании.
По словам представителя «Черкизово», этот завод осуществляет полностью роботизированное производство, которое исключает прикосновение человека к продукции. Он подчеркнул, что аналога этому заводу не существует в России и в Европе.
Представитель компании добавил, что предприятие будет вырабатывать 30 тыс. готовой продукции в год, а после ввода завода в эксплуатацию доля российского рынка сырокопченых колбас вырастет на 30%.
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