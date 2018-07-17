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«Нафтогаз» похвастался рекордной прибылью
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«Нафтогаз» заявил о получении рекордной прибыли в своей истории 

RT на русском 49 минут назад
Фото: ТАСС
Компания «Нафтогаз Украины» отчиталась о получении рекордной прибыли в 2017 году — она увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом — до 39,4 млрд гривен.
В сообщении пресс-службы на сайте «Нафтогаза» отмечается, что победа в арбитражных процессах в Стокгольме против «Газпрома» стала главным фактором прибыльности украинской компании.
«Без позитивного эффекта арбитража в деле о транзите газа группа понесла бы чистый убыток в размере 7,4 млрд грн», — говорится в сообщении.
Также в заявлении компании отмечается, что «Нафтогаз» увеличил добычу, создал условия для наращивания транзита, работал над возвратом долгов и начал внедрение новой системы закупок.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить транзитный газовый контракт с Киевом при условии, что спор компаний в Стокгольмском суде будет урегулирован. В Нафтогазе в ответ заявили, что споры были урегулированы в суде. Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН оценил новое заявление «Нафтогаза».
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