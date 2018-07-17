«Нафтогаз» похвастался рекордной прибылью

«Нафтогаз» заявил о получении рекордной прибыли в своей истории

Компания «Нафтогаз Украины» отчиталась о получении рекордной прибыли в 2017 году — она увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом — до 39,4 млрд гривен. В сообщении пресс-службы на сайте «Нафтогаза» отмечается, что победа в арбитражных процессах в Стокгольме против «Газпрома» стала главным фактором прибыльности украинской компании. «Без позитивного эффекта арбитража в деле о транзите газа группа понесла бы чистый убыток в размере 7,4 млрд грн», — говорится в сообщении. Также в заявлении компании отмечается, что «Нафтогаз» увеличил добычу, создал условия для наращивания транзита, работал над возвратом долгов и начал внедрение новой системы закупок. Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить транзитный газовый контракт с Киевом при условии, что спор компаний в Стокгольмском суде будет урегулирован. В Нафтогазе в ответ заявили, что споры были урегулированы в суде. Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН оценил новое заявление «Нафтогаза».