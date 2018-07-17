Чистая прибыль Johnson & Johnson в I полугодии выросла на 1,2%

В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 3,05 доллара против 3 долларов в январе-июне 2017 года. Выручка J&J за отчетный период выросла на 11,6% — до 40,839 миллиарда долларов.

Чистая прибыль J&J по итогам второго квартала увеличилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,954 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 1,45 доллара против 1,4 доллара в аналогичном квартале 2017 года. Выручка компании во втором квартале выросла на 10,6% год к году — до 20,83 миллиарда долларов.

Компания прогнозирует, что объем продаж за год составит 80,5-81,3 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль на акцию ожидается на уровне 8,07-8,17 доллара. Ранее J&J прогнозировала объем продаж за год на уровне 81-81,8 миллиарда долларов, а скорректированную прибыль на акцию на отметке 8-8,2 доллара.

J&J отмечает, что хорошие результаты за второй квартал отражают рост в фармацевтическом бизнесе, выраженный двухзначными показателями, и ускорение роста продаж в бизнесе по производству медицинской техники.

J&J основана в 1886 году. Российское представительство — действующее с 1992 года ООО «Джонсон & Джонсон» — включает в себя компании «Джонсон & Джонсон Медикал», «Янссен-Силаг», «Джонсон & Джонсон Консьюмер», «Вистакон». В числе наиболее известных торговых марок — Johnson`s baby, o. b., Clean & Clear, Reach.