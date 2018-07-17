Эксперт оценил новое заявление «Нафтогаза» по транзиту газа

По словам эксперта, транзит сохранится до тех пор, пока в нём будет необходимость с технической точки зрения.

«Пока без него не обойтись. Он будет играть некоторую роль и в будущем, но она будет снижаться», — отметил Иванов.

Со своей стороны, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН сказал, что Россия лишь обозначила гипотетический сценарий, при котором с «Нафтогазом» можно было бы договориться.

Как добавил эксперт, украинскую сторону беспокоит возможность потерять деньги при реализации проекта «Северный поток — 2», поэтому для Киева вопрос нового газопровода остаётся в топе международной повестки.