ЦБ усилит контроль за некредитными финансовыми организациями

Малым и средним участникам рынка это должно принести сокращение издержек на взаимодействие с регулятором — меньше объем и реже периодичность отчетности, отсутствие плановых выездных проверок. Но чем больше компания и чем выше ее риск-профиль, тем более пристальное внимание ей будет уделять надзор. Регуляторные требования также станут разными в зависимости от принимаемых компанией рисков, в общем случае их уровень ЦБ будет определять как комбинацию вида и объема операций.

Такие предложения содержатся в концепции пропорционального регулирования и риск-ориентированного надзора за некредитными финансовыми организациями, представленной для обсуждения Банком России. В сентябре регулятор планирует подготовить план ее реализации.

На финансовом рынке схожий подход уже реализован в отношении к банкам: до конца этого года мелкие игроки должны получить базовую лицензию, которая ограничивает их в проведении наиболее рискованных операций в обмен на упрощенные требования к капиталу. Требования к прочим банкам и надзор за ними продолжат ужесточаться, особенно в отношении системно значимых игроков.

Регулирование большинства НФО в той или иной степени уже носит пропорциональный характер. Банк России предлагает последовательно развивать этот принцип дальше. В частности, для средних и малых участников рынка будут снижены объем и периодичность отчетности, их проверки будут производиться только при наступлении определенных событий, тогда как крупных игроков Банк России будет проверять регулярно. Например, крупных профучастников рынка ценных бумаг ЦБ уже проверяет раз в три года, проверки средних и малых профучастников проводит только при необходимости. Эту практику планируется закрепить законодательно.

Всего предусматривается четыре режима надзора в зависимости от категории и риск-профиля: первый, самый мягкий, заключается в автоматическом мониторинге финансовой отчетности на срабатывание тревожных сигналов (триггеров), второй — стандартный, третий предусмотрен для НФО с большими рисками и объемами бизнеса, четвертый включается на этапе санации или вывода компании с рынка. Критерии риск-профилей Банк России публично раскрывать не будет.

Концентрация надзора на крупных компаниях позволит ЦБ раньше выявлять серьезные проблемы