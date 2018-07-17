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СП «Роснефти» и китайской Sinopec получило лицензию на Ончугинский участок в Удмуртии
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СП «Роснефти» и китайской Sinopec получило лицензию на Ончугинский участок в Удмуртии 

Rambler News Service 1 час назад
Компания «Удмуртнефть» — совместное предприятие «Роснефти» и китайской Sinopec — получила лицензию на разведку и добычу углеводородного сырья на Ончугинском участке в Удмуртии, говорится в материалах компании.
Срок действия лицензии — до 25 июня 2038 года.
Лицензия была выдана департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу.
Ранее компания [стала] (https://rns.online/energy/SP-Rosnefti-i-kitaiskoi-Sinopec-stalo-pobeditelem-auktsiona-na-Onchuginskii-uchastok-v-Udmurtii-2018-06-20/) победителем аукциона на Ончугинский участок. Помимо «Удмуртнефти», в аукционе приняла участие компания «Башнефть-Добыча». Разовый платеж за лицензию составил 11,33 млн руб.
Ончугинский участок расположен на территории Сарапульского района Удмуртии. Извлекаемые запасы углеводородного сырья на участке по категории В2 составляют 0,084 млн тонн.
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