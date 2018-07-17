ЦБ введет дополнительные требования к капиталу системно значимых страховщиков

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Банк России планирует в рамках перехода на систему риск-ориентированного надзора за страховщиками (Solvency II) ввести дополнительные требования к капиталу системно значимых страховых компаний. Об этом сообщил на брифинге директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния.

"Мы сейчас рассматриваем, что в рамках перехода на Solvency II мы выделим еще и компании системно значимые, которые будут получать еще и дополнительную надбавку на капитал в связи с особым размером и с особой чувствительностью и значимостью для страхового рынка", — сказал он.

В настоящее время список системно значимых страховых компаний (в отличие от аналогичного списка банков) не является публичным, дополнительных регуляторных требований к ним не предъявляется.

Критерии системной значимости для страховщиков регулятору еще предстоит определить, они будут разрабатываться по-другому относительно того списка, который у ЦБ есть сейчас, добавил Габуния.

"Мы предполагаем сначала определить круг тех, на кого мы не будем распространять Solvency II. По тому анкетированию, которые мы проводим, мы и будем вырабатывать критерии системной значимости, которые мы будем делать публичными. Смысл системной значимости — [влияние] конкретной компании не в целом на финансовую систему, а в том числе на страховой рынок или его сегмент по конкретной деятельности социально чувствительной, например, ОСАГО. И исходя из этого, будет вырабатываться способ расчета этой надбавки", — добавил он.

Сейчас требования к капиталу страховщиков отличаются в зависимости от вида деятельности (не размера компании): 120 млн руб. — универсальные страховщики, 240 млн руб. — страховщики жизни, 480 млн руб. — перестраховщики. С 1 января 2022 года планка повысится до 300 млн руб., 450 млн руб. и 600 млн руб. соответственно. Ранее в ЦБ говорили, что внедрение Solvency II планируется в среднесрочной перспективе — к 2022 году.

При этом ЦБ не планирует вводить требования по риск-менеджменту и внутреннему контролю для небольших страховщиков, чтобы снизить их регуляторную нагрузку. «В Solvency II есть большой компонент, посвященный всем корпоративным процедурам, риск-менеджменту и внутреннему контролю. Соответственно, эти требования будут распространяться на более крупные компании, на мелкие компании — критерии нам еще предстоит определить — эти требования распространяться не будут», — пояснил Габуния. Регуляторная нагрузка на малые компании снизится, пообещал он.

Других субъектов страхового дела — общества взаимного страхования и страховых брокеров, ЦБ изначально относит к малым и средним организациям.

В настоящее время на законодательном уровне предусмотрены общие требования к организации системы внутреннего контроля и внутреннего аудита страховщика, говорится в докладе ЦБ о пропорциональном регулировании некредитных финансовых организаций (НФО). В перспективе планируется дифференцировать регуляторные требования по управлению рисками и внутреннего контроля в зависимости от принимаемых рисков, с учетом характера и масштаба деятельности страховщика, отмечается в докладе.

В рамках пропорционального регулирования НФО планируется выделять малые, средние, и крупные (либо системно значимые) компании, критерии для целей регулирования еще предстоит разработать (для целей надзора они разработаны), сообщила заместитель директора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ РФ Ольга Шишлянникова

Также планируется определить критерии риск-профиля НФО, который будет относить компании условно в «красную» (серьезные проблемы, вплоть до вывода с рынка), «оранжевую», «желтую», «зеленую» категории. В зависимости от размера и риск-профиля будет определяться режим надзора, добавила она.