Microsoft успешно захватывает сектор облачных сервисов

Microsoft опубликовала отчетность за 2-й квартал. Выручка технологического гиганта достигла $30,09 млрд, поднявшись на 17%. Прибыль на акцию составила 1,14, на 6,5% превзойдя общерыночные ожидания. Вообще, для Miscrosoft отчитаться выше ожиданий — норма, но инвесторов удивил обновленный прогноз компании на следующий квартал. На конференц-звонке представители компании заявили, что ожидают выручку в диапазоне $27,35-28,05 млрд, тогда как ранее рассчитывали на результат $27,4 млрд

Сегмент Intelligent Cloud, который включает в себя облачную платформу Azure и другие облачные решения, увеличил выручку на 23%, до $9,61 млрд Azure по-прежнему лидирует не только в данном сегменте, но и во всех подразделениях Microsoft. Выручка от Azure в отчетном периоде поднялась на 89%. Это чуть меньше, чем кварталом ранее, но нужно учитывать рост в абсолютных числах, а он выше. Полагаю, что по итогам года доходы от Azure прибавят больше 90%. Ежегодное замедление оборота продолжится, но не более чем на 2–4% в год до 2022-го.

Направление More Personal Computing, к которому относятся персональные и корпоративные лицензии Windows OEM, заработало на 17% больше, чем годом ранее, или $1,6 млрд Драйвером роста стали лицензии Pro для бизнеса и коммерческие сделки, которые увеличились на 14%. В то же время продажи non-Pro версии упали на 3%.

Выручка от коммерческих сделок заслуживает отдельного внимания, так как она выросла на 23%. Одной из самых интересных сделок стало создание стратегического партнерства с Walmart, согласно которому ритейлер будет использовать не только Office 365, но и Azure. Это сотрудничество принесет Microsoft почти $8 млрд в течение пяти лет.

Microsoft успешно захватывает сектор облачных сервисов. Безусловно, конкурировать с Amazon и Alphabet достаточно сложно, но благодаря крупным партнерствам, в частности, с тем же Walmart, Microsoft медленно, но, верно, привлекает к сотрудничеству ведущие американские компании. Ожидаю, что на протяжении ближайших пяти лет ИТ-корпорация на этом рынке догонит Amazon и получит половину от 60–70% индустрии облачных сервисов. Целевая цена по Microsoft до конца года — $116,89.