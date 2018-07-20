Ещё
«КамАЗ» получил чистый убыток в первом полугодии против прибыли годом ранее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«КамАЗ» получил чистый убыток в первом полугодии против прибыли годом ранее 

Rambler News Service 26 минут назад
Компания «КамАЗ» по итогам работы в первом полугодии 2018 года получила по РСБУ чистый убыток в 804 млн руб. против чистой прибыли в 419 млн руб. годом ранее, сообщила компания.
Выручка возросла почти на 8% — до 62 млрд руб.
Основными причинами временного снижения показателей стали сезонное колебание спроса и вступление в силу требований экологического класса евро-5 для грузовиков, отмечает компания.
По итогам всего года завод планирует выполнить бизнес-план и реализовать 43,1 тыс. грузовиков, обеспечив рост к 2017 году на 13%, в результате чего по итогам 2018 года ожидается получение прибыли по МСФО в размере 1,6 млрд рублей.
Rambler News Service: последние новости
Туроператор Intravel Stoleshniki объявил о прекращении деятельности Эксперт оценил вероятность транзита российского газа через Украину после 2020 года ЦБ не будет докапитализировать группу «Открытие»
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста614
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры90
Фото кабинета Медведева удивило россиян97
Караченцова попросили забрать жену из психушки59
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе247
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение