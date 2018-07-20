«КамАЗ» получил чистый убыток в первом полугодии против прибыли годом ранее

Компания «КамАЗ» по итогам работы в первом полугодии 2018 года получила по РСБУ чистый убыток в 804 млн руб. против чистой прибыли в 419 млн руб. годом ранее, сообщила компания.

Выручка возросла почти на 8% — до 62 млрд руб.

Основными причинами временного снижения показателей стали сезонное колебание спроса и вступление в силу требований экологического класса евро-5 для грузовиков, отмечает компания.

По итогам всего года завод планирует выполнить бизнес-план и реализовать 43,1 тыс. грузовиков, обеспечив рост к 2017 году на 13%, в результате чего по итогам 2018 года ожидается получение прибыли по МСФО в размере 1,6 млрд рублей.