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ЦБ: «Дыра» в капитале Бум-банка составила 347,7 млн руб
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ЦБ: «Дыра» в капитале Бум-банка составила 347,7 млн руб 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов Бум-банка (город Нальчик), лишившегося лицензии в июне, составила 347,712 миллиона рублей, говорится в материалах Банка России.
Активы банка по результатам обследования составили 1,314 миллиарда рублей, обязательства — 1,662 миллиарда.
Банк России с 1 июня отозвал лицензию у Бум-банка. По данным регулятора, использование рискованной бизнес-модели, ориентированной преимущественно на кредитование физических лиц, привело к формированию на балансе банка значительного объема активов сомнительного качества. Кроме того, во втором полугодии 2017 года банк был активно вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ранее сообщало, что выплаты вкладчикам банка начнутся 14 июня и составят около 1,45 миллиарда рублей, их осуществит Россельхозбанк.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 380-е место в банковской системе РФ.
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