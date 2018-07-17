ЦБ: «Дыра» в капитале Бум-банка составила 347,7 млн руб

Активы банка по результатам обследования составили 1,314 миллиарда рублей, обязательства — 1,662 миллиарда.

Банк России с 1 июня отозвал лицензию у Бум-банка. По данным регулятора, использование рискованной бизнес-модели, ориентированной преимущественно на кредитование физических лиц, привело к формированию на балансе банка значительного объема активов сомнительного качества. Кроме того, во втором полугодии 2017 года банк был активно вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.