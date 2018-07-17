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«Мираторг» запустил под Новосибирском первый за Уралом оптово-распределительный центр
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«Мираторг» запустил под Новосибирском первый за Уралом оптово-распределительный центр 

ТАСС 2 часа назад
НОВОСИБИРСК, 17 июля. /ТАСС/. Агрохолдинг «Мираторг» сообщил о запуске под Новосибирском своего первого за Уралом оптово-распределительного (дистрибуторского) центра. Инвестиции в проект превысили 350 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.
"Мираторг" сообщает о запуске в Новосибирске дистрибуторского центра (ДЦ), который будет, в том числе, оказывать услуги по хранению для корпоративных клиентов компании. Вертикально-интегрированный холдинг включает логистическую компанию, которая управляет сетью из 14 низкотемпературных распределительных центров по всей России. ДЦ в Новосибирске — самый восточный в логистической сети «Мираторга», обеспечит рост поставок высококачественного мяса в регион на четверть до 35 тыс. тонн в год", — говорится в сообщении.
По словам члена совета директоров «Мираторга» Вадима Котенко, компания инвестировала в проект свыше 350 млн рублей.
Площадь дистрибьюторского центра составляет более 6,7 тыс. тонн, он обеспечивает обработку грузов, мультитемпературное хранение. Мощность склада превышает 5 тысяч паллетомест или свыше 4,3 тыс. тонн единовременного хранения.
Холдинг «Мираторг», основанный в 1995 году, является крупнейшим производителем свинины и говядины, ведущим поставщиком мяса на российском рынке, осуществляя деятельность в 19 регионах и занимая первое место среди компаний сектора по объему выручки.
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