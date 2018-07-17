Кабмин предлагает уточнить законодательство в сфере работы стратегических предприятий с банками

Правительство предлагает разрешить предприятиям, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности государства, сотрудничать с несколькими банками, не соответствующими установленным кабмином требованиям.

Документом предлагается уточнить порядок определения банков, которым предоставляется право обслуживать хозяйственные общества, имеющих стратегическое значение для ОПК и безопасности страны. Таким образом предлагается устранить правовую неопределённость в действующем законодательстве.

В июле 2017 года кабмин получил право установить отдельные требования к банкам, которые могут обслуживать такие компании. Также было установлено, что Правительство вправе определить кредитную организацию, которая не соответствует этим требованиям, но при этом имеет право работать с указанными хозяйственными обществами.

«Из этой правовой нормы следует, что Правительство вправе определить только одну кредитную организацию, не соответствующую установленным требованиям, для взаимодействия только с одним отдельным хозяйственным обществом», — говорится в пояснении к проекту на сайте кабмина.

Однако, как отмечается, на практике имеются случаи заключения договоров банковского обслуживания отдельным предприятием в силу специфики своей деятельности с несколькими банками, не соответствующими требованиям.

Отсутствие в законодательстве нормы, которая разрешит предприятиям сотрудничать с несколькими банками, может повлечь прекращение работы и закрытие счетов хозяйственных обществ, усложнить их работу по обеспечению долгового финансирования и международных проектов, сократить конкуренцию между банками за обслуживание финансовых потоков компаний, отмечается в справке к документу.