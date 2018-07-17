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Кабмин предлагает уточнить законодательство в сфере работы стратегических предприятий с банками
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Кабмин предлагает уточнить законодательство в сфере работы стратегических предприятий с банками 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Правительство предлагает разрешить предприятиям, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности государства, сотрудничать с несколькими банками, не соответствующими установленным кабмином требованиям.
Данный законопроект, подготовленный Минфином, внесён в Госдуму, он имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Документом предлагается уточнить порядок определения банков, которым предоставляется право обслуживать хозяйственные общества, имеющих стратегическое значение для ОПК и безопасности страны. Таким образом предлагается устранить правовую неопределённость в действующем законодательстве.
В июле 2017 года кабмин получил право установить отдельные требования к банкам, которые могут обслуживать такие компании. Также было установлено, что Правительство вправе определить кредитную организацию, которая не соответствует этим требованиям, но при этом имеет право работать с указанными хозяйственными обществами.
«Из этой правовой нормы следует, что Правительство вправе определить только одну кредитную организацию, не соответствующую установленным требованиям, для взаимодействия только с одним отдельным хозяйственным обществом», — говорится в пояснении к проекту на сайте кабмина.
Однако, как отмечается, на практике имеются случаи заключения договоров банковского обслуживания отдельным предприятием в силу специфики своей деятельности с несколькими банками, не соответствующими требованиям.
Отсутствие в законодательстве нормы, которая разрешит предприятиям сотрудничать с несколькими банками, может повлечь прекращение работы и закрытие счетов хозяйственных обществ, усложнить их работу по обеспечению долгового финансирования и международных проектов, сократить конкуренцию между банками за обслуживание финансовых потоков компаний, отмечается в справке к документу.
«Предлагается установить право Правительства России определить одну или несколько кредитных организаций, не соответствующих установленным требованиям, имеющих право банковского обслуживания отдельного хозяйственного общества», — говорится в сообщении.
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