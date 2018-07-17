ЦБ: уровень структурного профицита ликвидности в банковском секторе в июне снизился

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Уровень структурного профицита ликвидности в банковском секторе РФ в июне несколько снизился. Об этом говорится в комментарии ЦБ РФ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за июнь.

"За июнь 2018 года уровень структурного профицита ликвидности в банковском секторе несколько снизился. Отдельные банки для опережающего усреднения обязательных резервов увеличили остатки средств на своих корсчетах в Банке России (рост спроса на ликвидность), сократив при этом объем размещения средств на депозитах. Объем этих операций превысил приток средств в банки за счет факторов формирования ликвидности (рост предложения ликвидности)", — говорится в комментарии ЦБ.

Кроме того, в Банке России сообщили, что основной причиной снижения котировок в большинстве сегментов российского финансового рынка стало общее снижение спроса на активы стран с формирующимися рынками.

"В июне наблюдалось снижение котировок в большинстве сегментов российского финансового рынка. Основным фактором стало общее снижение спроса на активы стран с формирующимися рынками", — отмечается в комментарии.