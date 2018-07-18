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Агентство Bloomberg составило рейтинг самых состоятельных людей
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Агентство Bloomberg составило рейтинг самых состоятельных людей 

Пятый канал 20 минут назад
Фото: Пятый канал
Отметку в 151 миллиард долларов превысило состояние самого богатого человека на планете. Он американец и зовут его Джеффри Безос. Основатель крупнейшего в мире интернет-магазина «Амазон». Родился в Альбукерке на границе с Мексикой в семье мигрантов, первоначальный капитал сколотил, торгуя книгами.
Агентство Bloomberg, составившее рейтинг, сообщает, что он самый богатый не только сейчас, а вообще в истории человечества. Для сравнения, у него денег в 7,5 раз больше, чем у богатейшего россиянина, бизнесмена Владимира Лисина. Состояние Безоса даже превышает ВВП Грузии, Монголии, Эстонии и Армении вместе взятых.
Впрочем, он не был бы таким богатым, если бы чаще жертвовал деньги на благотворительность, как это делает, например, основатель Microsoft Билл Гейтс. Он на втором месте рейтинга — его капитал оценивается в 95,3 миллиардов долларов. Следом — Уоррен Баффет, инвестор и благотворитель — 83 миллиарда. Далее глава Facebook Марк Цукерберг (82,8 миллиарда) и испанский предприниматель Амансио Ортега — 74,8 миллиард.
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