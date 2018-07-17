Отели Крыма откажутся от Booking.com

Отели Крыма планируют отказаться от Booking.com в пользу продвижения своих сайтов

Отели Крыма могут отказаться от использования сервиса бронирования Booking.com в пользу продвижения своих сайтов, сказала во вторник ТАСС председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко

Ранее сообщалось, что возможность бронирования отелей с помощью онлайн-сервиса Booking.com для отдыха Крыму была ограничена. При этом проверка сервиса показала, что бронирование в отелях Крыма с пометкой "я путешествую по работе" возможно в обычном режиме.

"Мы сейчас обсуждаем вопрос об отказе вообще от услуг этого сервиса бронирования в пользу продвижения своих сайтов, своей площадки. Основным критерием на Booking был рейтинг, отзывы, которые нам были очень важны. Сейчас они ограничили и это. Ничего, обойдемся и без них", — сказала Пархоменко.

По ее словам, это не первый случай ограничения для крымских отельеров.

"Ранее уже были подобные ограничения со стороны Booking, сейчас опять они нас ограничивают. Иначе как очередной пощечиной для отельеров Крыма я эти действия назвать не могу", — подчеркнула она.

Собеседница агентства сообщила, что сервис взимает и немалые проценты с владельцев отелей Крыма за бронирование. К примеру, она как владелица небольшого отеля на 18 номеров ежегодно платит 300 тыс. рублей за подобные услуги. "Сейчас зачем нам платить такие деньги? Будем инвестировать в свои сайты, будем с клиентами работать напрямую", — отметила Пархоменко.

Наталья Кириченко. С ней согласна и владелица хостела из Судака

"Я думаю, что для крымских отелей это позитивный сигнал, потому что мы будем общаться с клиентами напрямую, без посредников. Для нас это лучше, а Booking просто потеряет своих клиентов", — считает она.

Кириченко считает, что ограничения по бронированию отелям Крыма, ничем не грозит. "После 2014 года, момента вхождения Крыма в состав РФ и в условиях международных санкций турбизнес на полуострове начал переходить на альтернативные площадки", — сообщила она.

Рост турпотока

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что поток туристов в Республику Крым в январе-июне 2018 года, в сравнении с тем же периодом прошлого года, вырос на треть — до 2 млн человек.

Средняя загрузка средств размещения по Крыму превышает 70%, что на 15% больше, чем в прошлом году.