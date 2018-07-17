Банки Поволжья осенью перейдут под надзор нового структурного подразделения

В октябре 2018 года 85 банков Сибири и Волго-Вятского региона перейдут под надзор Службы текущего банковского надзора Банка России , сообщила зампредседателя Банка России Ольга Полякова на пресс-конференции в Нижнем Новгороде. В Волго-Вятском регионе (Поволжье) работает 56 банков, на которые приходится около 2 процента совокупных активов банковского сектора страны.

Банк России начал централизацию банковского надзора с весны 2017 года. Первыми на новую схему перешли кредитные организации Центрального и Дальневосточного федеральных округов. Целью реформы является унифицированный подход к банковскому надзору, применение единых стандартов и проактивная позиция ЦБ, что позволит реагировать не только на уже произошедшую негативную ситуацию, но и применять профилактические меры совместно с собственниками и менеджментом банков.