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Банки Поволжья осенью перейдут под надзор нового структурного подразделения
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Банки Поволжья осенью перейдут под надзор нового структурного подразделения 

Newsroom24 46 минут назад
Фото: Newsroom24
В октябре 2018 года 85 банков Сибири и Волго-Вятского региона перейдут под надзор Службы текущего банковского надзора Банка России, сообщила зампредседателя Банка России Ольга Полякова на пресс-конференции в Нижнем Новгороде. В Волго-Вятском регионе (Поволжье) работает 56 банков, на которые приходится около 2 процента совокупных активов банковского сектора страны.
Банк России начал централизацию банковского надзора с весны 2017 года. Первыми на новую схему перешли кредитные организации Центрального и Дальневосточного федеральных округов. Целью реформы является унифицированный подход к банковскому надзору, применение единых стандартов и проактивная позиция ЦБ, что позволит реагировать не только на уже произошедшую негативную ситуацию, но и применять профилактические меры совместно с собственниками и менеджментом банков.
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