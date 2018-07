Прибыль Netflix выросла почти в 6 раз

Количество подписчиков Netflix Inc. во 2-м квартале оказалось на 1 млн ниже ее собственного прогноза, что говорит о замедлении наблюдавшегося в этом году динамичного роста, сообщает Dow Jones.

Netflix связала этот факт с внутренними ошибками в прогнозировании, а не с такими бизнес-решениями, как недавнее повышение цен. Компания в недавнем прошлом уже сталкивалась с подобными проблемами в прогнозировании. Результаты Netflix были хуже прогнозировавшихся по итогам 3-х из последних 10-ти кварталов, что каждый раз приводило к волатильности ее акций.

Комментируя финрезульаты компании в видеоинтервью, гендиректор Рид Гастингс заявил, что "мы уже видели это" раньше, имея в виду результаты, не оправдавшие ожидания. По его словам, руководство Netflix так до конца и не поняло, почему компания не достигла прогнозных цифр два года назад. Он добавил, что "в бизнесе бывают накладки", которые не влияют на его оптимизм в отношении компании.

Руководство Netflix заявило, что цифры, не достигшие ориентиров, не влияют на его уверенность в фундаментальных факторах данного бизнеса и в размерах его мирового рынка. Компания добавила, что база ее подписчиков в США в 1-м полугодии этого года росла быстрее, чем в сопоставимом периоде годом ранее.

Компания в текущем 3-м квартале ожидает привлечь 5 млн новых подписчиков, что значительно ниже прогноза аналитиков в 6,3 млн подписчиков.

В целом у Netflix имеется около 130 млн подписчиков по всему миру, что позволяет говорить о ней как о медиагиганте и подталкивает других крупных игроков искать возможности для наращивания масштабов бизнеса. В этом году AT&T Inc. завершила приобретение Time Warner Inc. Крупным слиянием также может завершиться борьба Comcast Corp. и Walt Disney Co. за развлекательные активы 21st Century Fox.