Прибыль Netflix выросла почти в 6 раз

Прибыль Netflix во II квартале выросла почти в 6 раз

Количество подписчиков Netflix Inc. во 2-м квартале оказалось на 1 млн ниже ее собственного прогноза, что говорит о замедлении наблюдавшегося в этом году динамичного роста, сообщает Dow Jones.

Netflix связала этот факт с внутренними ошибками в прогнозировании, а не с такими бизнес-решениями, как недавнее повышение цен. Компания в недавнем прошлом уже сталкивалась с подобными проблемами в прогнозировании. Результаты Netflix были хуже прогнозировавшихся по итогам 3-х из последних 10-ти кварталов, что каждый раз приводило к волатильности ее акций.

Комментируя финрезульаты компании в видеоинтервью, гендиректор Рид Гастингс заявил, что "мы уже видели это" раньше, имея в виду результаты, не оправдавшие ожидания. По его словам, руководство Netflix так до конца и не поняло, почему компания не достигла прогнозных цифр два года назад. Он добавил, что "в бизнесе бывают накладки", которые не влияют на его оптимизм в отношении компании.

"Фундаментальные показатели как никогда высоки, — полагает Гастингс. — Мы нацеливаемся на годовые рекорды и чувствуем себя очень уверенно".

Во 2-м квартале компания привлекла 4,47 млн зарубежных подписчиков, что ниже ее прогноза в 5 млн подписчиков. В США приток подписчиков составил 670 000 человек, что ниже ее прогноза в 1,2 млн человек.

Руководство Netflix заявило, что цифры, не достигшие ориентиров, не влияют на его уверенность в фундаментальных факторах данного бизнеса и в размерах его мирового рынка. Компания добавила, что база ее подписчиков в США в 1-м полугодии этого года росла быстрее, чем в сопоставимом периоде годом ранее.

Компания в текущем 3-м квартале ожидает привлечь 5 млн новых подписчиков, что значительно ниже прогноза аналитиков в 6,3 млн подписчиков.

В целом у Netflix имеется около 130 млн подписчиков по всему миру, что позволяет говорить о ней как о медиагиганте и подталкивает других крупных игроков искать возможности для наращивания масштабов бизнеса. В этом году AT&T Inc. завершила приобретение Time Warner Inc. Крупным слиянием также может завершиться борьба Comcast Corp. и Walt Disney Co. за развлекательные активы 21st Century Fox.

Netflix заявила в понедельник, что ожидает усиления конкуренции, но считает, что на рынке "достаточно места для множества сторон".

Если Disney заключит успешную сделку с Fox, то, по мнению отраслевых экспертов, Disney и Fox заберут свой контент у Netflix и используют его для укрепления собственных потоковых сервисов, которые они планируют запустить.

Тэд Сарандос, директор по контенту Netflix, заявил, что не обеспокоен такой перспективой, поскольку процент зрительской аудитории, которую обеспечивает Netflix контент от Disney и Fox, "снижается уже в течение нескольких лет". По его словам, Netflix давно рассчитывала, что крупные медиакомпании в итоге захотят запустить собственные потоковые сервисы, и на этом было основано ее стремление к выпуску собственных программ и фильмов.

Крупная база подписчиков Netflix позволяет ей активно инвестировать в контент. Netflix подтвердила, что ожидает в этом году потратить на контент до 8 млрд долларов. По оценкам аналитиков, в этом году она также потратит еще до 4 млрд долларов на будущие программы и фильмы. В результате ее общие денежные расходы на контент составят около 12 млрд долларов, существенно больше, чем у Amazon.com Inc. и HBO.

Компания активно инвестирует в Индию , рассматривая вторую по численности населения страну мира как плацдарм для роста.

Всего на сервисе Netflix в этом году будет 700 оригинальных программ и фильмов, в т. ч. 80 — для неанглоязычных рынков. На этот контент обратили внимание конкуренты. В США Netflix на прошлой неделе получила 112 номинаций на "Эмми" — больше, чем любая другая телевизионная сеть, — и впервые за 17 лет потеснила с первой позиции HBO.

Расходы компании на маркетинг также резко растут. В понедельник она сообщила, что за прошедшие 6 месяцев израсходовала на маркетинг своих программ и сервисов 1 млрд долларов против 546 млн долларов за этот же период годом ранее.

Прибыль Netflix во 2-м квартале составила 384,3 млн долларов, или 85 центов на акцию, против 65,6 млн долларов, или 15 центов на акцию, годом ранее (рост почти в 6 раз). Выручка подскочила на 40% до 3,91 млрд долларов.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, прогнозировали прибыль в 79 центов на акцию при выручке в 3,94 млрд долларов.