Профицит федерального бюджета за 2018 год составит 1,2 трлн руб 

Минфин опубликовал предварительные данные об исполнении федерального бюджета за 6м18. Доходы бюджета за этот период составили ровно половину от годового плана, предусмотренного в соответствии с недавно принятыми поправками в закон о бюджете на 2018 г. Нефтегазовые доходы по-прежнему собираются быстрее ненефтегазовых, объем которых пока составляет менее 50% от годового плана. Расходы бюджета в целом соответствуют сезонным трендам. Накопленный профицит федерального бюджета по итогам 1п18 уже достиг 877 млрд руб., что согласуется с нашим прогнозом на весь 2018 г., предполагающим профицит в размере 1,2 трлн руб. (или 1,2% ВВП).
Расходы близки к верхней границе сезонной нормы. Согласно данным Минфина, в июне расходы федерального бюджета составили 1,4 трлн руб., что, по нашим расчетам, близко к верхней границе нормального сезонного диапазона. В сумме это составляет 47% годового плана — как первоначального, так и с учетом поправок. Для сравнения, за 1п17 расходы составили 46% от первоначального плана и 45% от суммы, предусмотренной скорректированным бюджетом на год.
Доходы соответствуют нашим ожиданиям. Объявленный Минфином объем поступивших доходов (1 714 млрд руб.) лишь немного ниже нашего прогноза, составлявшего 1 740 млрд руб. Расхождение между ними в основном объясняется более низкими, чем мы ожидали, нефтегазовыми доходами: 760 млрд руб. против 798 млрд руб. соответственно. Скорее всего, это связано с нашим более оптимистичным прогнозом цены на нефть Urals за июнь (74,5 долл. /барр. против фактических 73,1 долл. /барр.), на основе которого прогнозируется доход от экспортной пошлины за текущий месяц. В соответствии с действующей формулой, доходы от НДПИ поступают в бюджет с лагом в 1 месяц, а доходы от уплаты экспортной пошлины перечисляются в бюджет сразу.
Нефтегазовые доходы составили 54% от скорректированного годового плана. Как и раньше, на объеме собранных нефтегазовых доходов позитивно отразилась благоприятная конъюнктура нефтяного рынка. Размер доходов относительно годового плана превысил показатель 1п17 (51%), но еще больше впечатляет результат относительно первоначального плана на 2018 г., исходя из которого нефтегазовые доходы составили уже 72% от ожидавшихся по итогам года.
Ненефтегазовые доходы немного лучше ожиданий. Согласно оценкам Минфина, ненефтегазовые доходы бюджета за 1п18 составили 953 млрд руб. против нашего прогноза в 942 млрд руб. Если поступления от уплаты НДС на товары внутреннего производства в точности соответствуют нашим расчетам, то доходы от НДС на импортируемые товары и налога на прибыль организаций оказались ниже, чем мы ожидали (расхождение с нашим прогнозом составляет 23 млрд руб. и 14 млрд руб. соответственно). Это выпадение доходов компенсировалось более высоким, чем ожидалось, размером поступлений от уплаты внутренних акцизов и прочих доходов.
Ненефтегазовые доходы за 1п18 составляют 48% от годового плана в соответствии с внесенными поправками в бюджет. Для сравнения, за 1п17 они составили 46,6% от величины доходов по итогам года.
По нашим оценкам, при среднем курсе USDRUB в 60,5, средней цене нефти Urals в 53,1 долл. /барр. и росте ВВП по итогам года на 2,2% профицит федерального бюджета за 2018 г. составит 1,2 трлн руб.