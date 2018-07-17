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Уоррен Баффет передал благотворительным фондам акции Berkshire Hathaway на $3,4 млрд
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Уоррен Баффет передал благотворительным фондам акции Berkshire Hathaway на $3,4 млрд 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Председатель Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффет пожертвовал пяти фондам акции, стоимость которых составляет 3,4 млрд долларов. Это стало очередным этапом исполнения его обещания направить на благотворительность и филантропические начинания большую часть своего состояния, сообщает Dow Jones.
87-летний Баффет конвертировал 11 867 принадлежащих ему акций Berkshire Hathaway класса «А» примерно в 17,8 млн акций класса «В», после чего пожертвовал примерно 17,7 млн акций класса «В» фондам Bill & Melinda Gates Foundation, Susan Thompson Buffett Foundation, Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation и NoVo Foundation.
В 2006 году Баффет пообещал пожертвовать этим фондам 85% своего пакета акций Berkshire Hathaway, причем большая часть пойдет фонду Gates Foundation. Его прошлогодний дар был аналогичным нынешнему: тогда он пожертвовал акции примерно на 3,17 млрд долларов. Как уточнила компания, с учетом дара этого года около 43% активов, которые были у Баффета в 2006 году, уже пошли на благотворительность. Их суммарная стоимость составила порядка 31 млрд долларов при расчете стоимости акций в момент пожертвований.
Согласно FactSet, Баффет владеет 37,8% находящихся в обращении акций Berkshire Hathaway класса «А».
Баффет планирует направить на благотворительность все принадлежащие ему акции Berkshire в рамках ежегодных пожертвований. Ожидается, что это обещание будет выполнено через 10 лет после передачи его наследства, добавила компания.
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