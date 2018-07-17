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Баффет пожертвовал почти 3,5 миллиарда долларов на благотворительность
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Баффет пожертвовал почти 3,5 миллиарда долларов на благотворительность 

РИА Новости 57 минут назад
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Американский миллиардер Уоррен Баффет пожертвовал 3,4 миллиарда долларов в акциях принадлежащей ему инвестиционной компании Berkshire Hathaway в пять фондов, следует из пресс-релиза Berkshire Hathaway.
"Баффет перевёл 11,9 тысячи своих акций класса A в 17,8 миллиона акций класса B и пожертвовал 17,7 миллиона этих акций с текущей стоимостью 3,4 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.
Среди фондов, получивших средства, оказались фонд Билла и Мелинды Гейтс, фонд жены миллиардера — Сьюзан Томпсон Баффет, фонд Шервуда, которым управляет его дочь Сюзан Баффет, фонд Говарда Баффета и фонд сына миллиардера NoVo.
Отмечается, что Баффет никогда не продавал акций Berkshire. Однако ранее он уже жертвовал средства различным фондам. На сегодняшний день общая сумма его пожертвований составляет 31 миллиард долларов.
"Баффет намерен направить все принадлежащие ему акции Berkshire на благотворительность через ежегодные дарения", — отмечается в сообщении.
Berkshire Hathaway — холдинговая компания с активами в различных отраслях экономики — страхование и финансы, железнодорожный транспорт, энергетика. По итогам первого квартала 2018 года выручка компании составила 58,473 миллиарда долларов, чистый убыток, приходящийся на акционеров — 692 доллара на бумагу.
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