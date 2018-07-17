Баффет пожертвовал акции своей компании на $3,4 млрд на благотворительность

Миллиардер Уоррен Баффет пожертвовал акции своей компании Berkshire Hathaway на $3,4 млрд разным благотворительным организациям. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего Баффет распределил 17 696 780 акций между пятью организациями, среди них — фонд Билла и Мелинды Гейтс (основателя Microsoft и его супруги), фонд Сьюзан Томпсон Баффет (названный в честь покойной жены Баффета), фонд Шервуда, фонд Говарда Баффета (старший сын Уоррена Баффета ) и фонду NoVo. Компания не раскрывает, как именно акции были распределены между фондами.

Apple. Berkshire Hathaway — холдинг Баффетта, которая управляет различными компаниями. Например, в сфере страхования, ритейле, издательском бизнесе. Ей также принадлежит часть акций Coca-Cola Company

В 2006 г. Баффет дал обещание направить на благотворительность 85% своих акций Berkshire Hathaway. Он уже пожертвовал 43% на общую сумму $31 млрд