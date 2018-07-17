Ещё
Баффет пожертвовал акции своей компании на $3,4 млрд на благотворительность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17

Баффет пожертвовал акции своей компании на $3,4 млрд на благотворительность 

Ведомости 41 минуту назад
Миллиардер Уоррен Баффет пожертвовал акции своей компании Berkshire Hathaway на $3,4 млрд разным благотворительным организациям. Об этом говорится в сообщении компании.
Всего Баффет распределил 17 696 780 акций между пятью организациями, среди них — фонд Билла и Мелинды Гейтс (основателя Microsoft и его супруги), фонд Сьюзан Томпсон Баффет (названный в честь покойной жены Баффета), фонд Шервуда, фонд Говарда Баффета (старший сын Уоррена Баффета) и фонду NoVo. Компания не раскрывает, как именно акции были распределены между фондами.
Berkshire Hathaway — холдинг Баффетта, которая управляет различными компаниями. Например, в сфере страхования, ритейле, издательском бизнесе. Ей также принадлежит часть акций Coca-Cola Company и Apple.
В 2006 г. Баффет дал обещание направить на благотворительность 85% своих акций Berkshire Hathaway. Он уже пожертвовал 43% на общую сумму $31 млрд
Баффет и Гейтс создали проект Giving Pledge, участники которого обещают передать половину или более своего состояния на благотворительность. Таким образом, они хотят отказаться от идеи династического богатства. К инициативе присоединился основатель Facebook Марк Цукерберг с обещанием пожертвовать 99% акций Facebook. Это заявление он сделал в 2015 г. — после рождения дочери Макс. Из российских бизнесменов к проекту в 2013 г. присоединился основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин.
Ведомости: последние новости
Суд присудил J&J выплатить $4,69 млрд компенсации за вызывающую рак продукцию «Лукойл» готовится провести внеочередное собрание акционеров UC Rusal начнет перевод половины головного офиса в Красноярск в 2019 году
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева121
Путина назвали «президентом Украины»178
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки333
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка70
Трампа обвинили в измене родине57
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение