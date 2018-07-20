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Госдума утвердила страхование вкладов малых предприятий
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Госдума утвердила страхование вкладов малых предприятий 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». Госдума утвердила во втором чтении закон о страховании денежных средств малых предприятий на депозитах и счетах в банках в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Согласно законопроекту, система страхования вкладов будет распространена на средства малых предприятий с 1 января 2019 г. Проект закона был внесен депутатами Госдумы А. Г. Аксаковым, Ю. П. Олейниковым, М. Л. Шаккумом и поддержан правительством.
Размер страхового возмещения будет аналогичен действующему сейчас размеру возмещения для физических лиц и индивидуальных предпринимателей — 1,4 млн руб.
В настоящее время в случае отзыва у банка лицензии страхованию подлежат только денежные средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в то время как субъекты малого предпринимательства — юридические лица остаются незащищенными и испытывают серьезные финансовые проблемы. Отсутствие страхования их денежных средств серьезно тормозит развитие малого бизнеса. Согласно поправкам в действующее законодательство, закон о страховании вкладов будет распространяться на лица, относящиеся к малым предприятиям в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Законопроектом определяется перечень документов, которые малые предприятия должны подать в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» при наступлении страхового случая для выплаты им страхового возмещения, а также порядок перечисления сумм страхового возмещения.
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