Госдума утвердила страхование вкладов малых предприятий

Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». Госдума утвердила во втором чтении закон о страховании денежных средств малых предприятий на депозитах и счетах в банках в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Согласно законопроекту, система страхования вкладов будет распространена на средства малых предприятий с 1 января 2019 г. Проект закона был внесен депутатами Госдумы А. Г. Аксаковым, Ю. П. Олейниковым, М. Л. Шаккумом и поддержан правительством.

Размер страхового возмещения будет аналогичен действующему сейчас размеру возмещения для физических лиц и индивидуальных предпринимателей — 1,4 млн руб.

В настоящее время в случае отзыва у банка лицензии страхованию подлежат только денежные средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в то время как субъекты малого предпринимательства — юридические лица остаются незащищенными и испытывают серьезные финансовые проблемы. Отсутствие страхования их денежных средств серьезно тормозит развитие малого бизнеса. Согласно поправкам в действующее законодательство, закон о страховании вкладов будет распространяться на лица, относящиеся к малым предприятиям в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Законопроектом определяется перечень документов, которые малые предприятия должны подать в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» при наступлении страхового случая для выплаты им страхового возмещения, а также порядок перечисления сумм страхового возмещения.