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Девелопер «Эталон» в первом полугодии увеличил продажи на 27%
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Девелопер «Эталон» в первом полугодии увеличил продажи на 27% 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 17 июл — РИА Недвижимость. Девелоперская компания «Эталон» в первом полугодии 2018 года увеличила продажи недвижимости по сравнению с первым полугодием прошлого года на 27% — до 27,5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Денежные поступления от продаж недвижимости за полгода выросли на 45% — также до 27,5 миллиардов рублей, указывается в сообщении.
В физическом выражении продажи недвижимости выросли на 11% — до 262,5 тысяч квадратных метров, сообщается в пресс-релизе.
ГК «Эталон» (Etalon Group) работает на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. По данным Единого реестра застройщиков, компания в 2017 году ввела 334 тысячи квадратных метров жилья, заняв восьмое место среди российских девелоперов. 30,7% группы контролируется семьей основателя компании Вячеслава Заренкова, 5,7% — фондом Baring Vostok, 60,8% находятся в свободном обращении.
РИА Недвижимость: последние новости
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