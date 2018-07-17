Девелопер «Эталон» в первом полугодии увеличил продажи на 27%

МОСКВА , 17 июл — РИА Недвижимость. Девелоперская компания «Эталон» в первом полугодии 2018 года увеличила продажи недвижимости по сравнению с первым полугодием прошлого года на 27% — до 27,5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

Денежные поступления от продаж недвижимости за полгода выросли на 45% — также до 27,5 миллиардов рублей, указывается в сообщении.

В физическом выражении продажи недвижимости выросли на 11% — до 262,5 тысяч квадратных метров, сообщается в пресс-релизе.