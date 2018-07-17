В Кургане энергетики судятся с УК «Согласие», которая брала деньги с жителей, но не платила за воду 

Долг УК перед ресурсоснабжающей компанией составляет около 600 тысяч рублей
На 11 июля долг УК «Согласие» за холодную воду для содержания общего имущества составляет более 722 тысяч рублей. Он копился с января прошлого года по май 2018 года, рассказали 45.ru в пресс-службе компании «ЭК „Восток“. Организация по договору взыскивает задолженность перед „Водным союзом“ с управляющей компании.
— В апреле и июне этого года „Согласие“ частично погасило образовавшуюся задолженность: была произведена оплата на сумму около 162 тысячи рублей. На сегодняшний день задолженность с УК „Согласие“ взыскивается в установленном законом порядке, — отметили в „ЭК „Восток“. В июне на „Согласие“ подали в суд, чтобы получить долг в 361 тысячу рублей за прошлогодние поставки ресурса, сейчас готовится второй иск, чтобы взыскать оставшиеся 320 тысяч рублей.
В июле прокуратура области проверила начисление платы управляющей компанией „Согласие“. Выяснилось, что собственники домов, которые обслуживает управляющая компания, оплатили ресурсы, но „Водный союз“ так и не получил деньги. Так как долг мог повлечь отключение воды и нарушение граждан, директору УК вынесли предупреждение.
В управляющей компании оперативно прокомментировать ситуацию не смогли и пообещали связаться с корреспондентом 45.ru позже.