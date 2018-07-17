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В Кургане энергетики судятся с УК «Согласие», которая брала деньги с жителей, но не платила за воду
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В Кургане энергетики судятся с УК «Согласие», которая брала деньги с жителей, но не платила за воду 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Долг УК перед ресурсоснабжающей компанией составляет около 600 тысяч рублей
На 11 июля долг УК «Согласие» за холодную воду для содержания общего имущества составляет более 722 тысяч рублей. Он копился с января прошлого года по май 2018 года, рассказали 45.ru в пресс-службе компании «ЭК „Восток“. Организация по договору взыскивает задолженность перед „Водным союзом“ с управляющей компании.
— В апреле и июне этого года „Согласие“ частично погасило образовавшуюся задолженность: была произведена оплата на сумму около 162 тысячи рублей. На сегодняшний день задолженность с УК „Согласие“ взыскивается в установленном законом порядке, — отметили в „ЭК „Восток“. В июне на „Согласие“ подали в суд, чтобы получить долг в 361 тысячу рублей за прошлогодние поставки ресурса, сейчас готовится второй иск, чтобы взыскать оставшиеся 320 тысяч рублей.
В июле прокуратура области проверила начисление платы управляющей компанией „Согласие“. Выяснилось, что собственники домов, которые обслуживает управляющая компания, оплатили ресурсы, но „Водный союз“ так и не получил деньги. Так как долг мог повлечь отключение воды и нарушение граждан, директору УК вынесли предупреждение.
В управляющей компании оперативно прокомментировать ситуацию не смогли и пообещали связаться с корреспондентом 45.ru позже.
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