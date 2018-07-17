«Новатэк» создал «дочку» для строительства СПГ-терминала на Камчатке 

«Новатэк» создал дочернюю компанию для строительства терминала для перегрузки сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке — ООО «Новатэк-Камчатка», следует из материалов компании.
Как отмечается в материалах «Новатэка», компания была создана ещё в апреле.
Главой компании назначен бывший министр природных ресурсов Бурятии Юрий Сафьянов.
Как сообщалось ранее, 23 октября 2017 года «Новатэк» и правительство Камчатского края заключили соглашение о сотрудничестве по созданию на территории края морского терминала по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ).
Ранее глава «Новатэка» Леонид Михельсон заявлял, что терминал будет построен одновременно с реализацией проекта «Арктик СПГ-2». Как следует из материалов компании, терминал будет расположен в бухте Моховая, недалеко от Петропавловска-Камчатского. Его мощность составит 20 млн тонн в год. «Новатэк» оценивает капитальные затраты на строительство СПГ-терминала на Камчатке в 60 млрд руб.