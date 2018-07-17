«Новатэк» создал «дочку» для строительства СПГ-терминала на Камчатке

«Новатэк» создал дочернюю компанию для строительства терминала для перегрузки сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке — ООО «Новатэк-Камчатка», следует из материалов компании.

Как отмечается в материалах «Новатэка», компания была создана ещё в апреле.

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Как сообщалось ранее, 23 октября 2017 года «Новатэк» и правительство Камчатского края заключили соглашение о сотрудничестве по созданию на территории края морского терминала по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ).