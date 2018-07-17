17 июля. Главное за минуту: россияне проигрывают 70% исков к банкам, объявлен самый богатый человек в истории 

• Кабинет министров утвердил список банков для открытия счетов по госзакупкам. Этим очень хлебным бизнесом смогут заняться 18 российских кредитных организаций: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, «Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Промсвязьбанк, «Россия», банк «Санкт-Петербург», Совкомбанк, Российский Национальный Коммерческий Банк, РосЕвроБанк, ОТП Банк и ЮниКредит Банк.
• Российские суды отклоняют 70% исков потребителей против банков. Сложнее всего российским потребителям выиграть суд у банков. К такому выводу пришли эксперты юридического онлайн-сервиса Pravoved.ru на основе анализа 200 тыс. судебных решений о спорах по защите прав потребителей за последние пять лет. Сложнее всего потребителям судиться с Тинькофф Банком и «Русским Стандартом», у которых более 90% выигранных дел. Сбербанк выигрывает около 70% исков. Впрочем, показатели выигрыша в судах у чиновников по искам граждан явно выше, чем у банков.
• Глава американских компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос стал самым богатым человеком в новейшей истории. По оценке агентства Bloomberg, состояние бизнесмена составило по данным на утро 16 июля 150 млрд долларов. Таким образом, Безос побил рекорд основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Его состояние в 1999 году достигало 100 млрд долларов, что на сегодняшний день с учетом инфляции составило бы около 149 млрд долларов. Состояние Безоса почти вдвое превышает текущую капитализацию Сбербанка.
• Следственный комитет России (СКР) возбудил первое уголовное дело в связи с крахом Urban Group. Руководство входившего в группу ООО «Ивастрой» подозревается в злоупотреблении полномочиями: собрав деньги с дольщиков, компания так не смогла построить в Одинцовском районе Подмосковья ЖК «Лайково», на достройку которого теперь понадобится 12 млрд рублей. Urban Group обещает быть постоянным героем новостей в ближайшее время.