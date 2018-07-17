ЦБ призвал бросить слабые компании ради общего блага

газета «Ведомости». Для ускорения экономического роста властям следует отказаться от поддержки неэффективного бизнеса и даже создавать условия для его ухода с рынка, считает Центробанк . Такие предложения изложены в бюллетене «О чем говорят тренды», выдержки из которого приводит принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева

ЦБ пишет, что наибольшую производительность и эффективность показывают только десять процентов ведущих компаний в каждой отрасли. Именно они закладывают основу для роста ВВП страны. Остальные, включая предприятия из второй десятки, сильно отстают и только отвлекают на себя рабочую силу и капитал. Такая тенденция характерна для всего мира, но только в России неэффективные компании не уходят с рынка, отмечает регулятор.

Самый большой разрыв между лидерами и всеми остальными наблюдается в добывающей промышленности. Причем отстающие занижают показатели всей отрасли. Однако, если тут хотя бы у кого-то отмечается рост, то в сфере услуг стагнируют даже лидеры, а аутсайдеры и вовсе демонстрируют удручающие результаты.

Авторы бюллетеня предполагают, что причиной такого явления может быть девальвация рубля четырехлетней давности. Она сыграла на руку промышленникам и торговцам, но вышла боком в сфере услуг.

Решение ЦБ видит в том, чтобы стимулировать слабых неэффективных игроков покидать рынок. Например, при помощи упрощенных процедур банкротства или реструктуризации. Работников таких предприятий предлагается дополнительно поддерживать и предоставлять им условия для переквалификации и нового трудоустройства.

Меры поддержки должны быть направлены на новые и развивающиеся компании, а не на те, что уже давно присутствуют на рынке, не добиваясь результатов.