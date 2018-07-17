Прибыль российских банков в первом полугодии снизилась почти на 18%

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Прибыль российских банков в январе — июне 2018 года составила 634 млрд рублей, что на 17,7% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Такие данные содержатся в материалах Банка России

"На формирование финансового результата оказывали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора, — отмечает регулятор. — Без их учета прибыль банковского сектора за шесть месяцев составила 880 млрд рублей".

По данным ЦБ, прибыль в размере около 1 трлн рублей показали 379 кредитных организаций, или 72% от общего числа. Убыточными оказались 145 банков, они получили убытки на общую сумму в 368 млрд рублей.

По итогам 2017 года российские банки получили прибыль в размере 790 млрд рублей, что на 15% ниже показателя за 2016 год (930 млрд рублей).

Центробанк также чообщил, что вклады населения в банках РФ за июнь выросли на 1,1%, до 27 трлн рублей, а объем депозитов и средств на счетах организаций — на 0,3%, до 25,5 трлн рублей.

"В июне наблюдался приток вкладов населения на 1,1%, до 27 трлн рублей. Объем депозитов и средств на счетах организаций вырос за месяц на 0,3%, до 25,5 трлн рублей. Доля валютных вкладов, несмотря на укрепление курса доллара, сократилась на 0,2 п.п., до 20,3%; доля валюты в депозитах и средствах организаций на счетах снизилась на 1,3 п.п., до 37,8%", — говорится в материале ЦБ.