Транзит газа: Украина уже не спорит с Россией

«Нафтогаз Украины» считает, что нет предмета спора с Россией по поводу транзита российского газа. Все урегулировал Стокгольмский арбитраж. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит через Украину, если стороны урегулируют хозяйственные споры. «Газовая» тема станет предметом переговоров России, Украины и ЕС, которые начнутся во вторник.
Во вторник, 17 июля, пройдут первые трехсторонние переговоры России, Украины и ЕС по поводу транзита российского газа через украинскую территорию в Европу. Действующий контракт заканчивается в 2019 году, но «Газпром» требует его расторжения в Стокгольмском арбитраже, а «Нафтогаз» там же добивается повышения тарифа за прокачку с марта 2018 года и оценивает свои претензии в $11,58 млрд
Ранее арбитры вынесли решения по спорам относительно выполнения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Они встали на сторону Украины, приняв во внимание ее неспособность выполнить в полном объеме контрактные обязательства по закупке газа и условие «бери или плати», но посчитав, что свои обязательства по транзиту «Газпром» должен выполнить полностью. В итоге российская компания осталась должна «Нафтогазу» $2,56 млрд «Газпром» посчитал такой вердикт несправедливым и оспорил эти решения, а также подал иск о расторжении действующих контрактов.
Украинская сторона решила ответить своим иском. 6 июля «Нафтогаз» сообщил, что обратился в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с «Газпромом».
«Контракт на транзит между «Нафтогазом» и «Газпромом» позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню», — уверяют в «Нафогазе».
«Нафтогаз» требует пересмотра тарифа с марта 2018 года и предварительно оценивает свои денежные претензии в $11,58 млрд без учета процентов.
Если смотреть на предыдущее дело, можно предположить, что шансы украинской компании невелики, отмечает юрист компании Bms Law Firm Владимир Шалаев. Оснований для пересмотра тарифа на транзит у «Нафтогаза» по-прежнему не так уж и много, соглашается управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.
На трехсторонних переговорах «Нафтогаз» будет требовать применения неких европейских правил к транзиту российского газа через Украину, говорит коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко. По его словам, тариф на прокачку повышен не будет. Как это соотносится с ранее поданным иском, он не пояснил. Россия не пойдет на существенные уступки «Нафтогазу» и не станет соглашаться ни на завышенные тарифы, ни на гарантированные объемы прокачки.
Москва неоднократно говорила, что готова сохранить транзит через Украину в некотором объеме, если будет подтверждена его экономическая эффективность. При этом после запуска в строй газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» потребность в украинской газотранспортной системе резко снизится, хотя и не исчезнет совсем.
Украина вместе с США пытаются остановить реализацию «второго потока». Вашингтон хочет продавать в ЕС свой сжиженный газ и не стесняется прямо угрожать и давить на ЕС в целом и Германию в частности (на ее территорию придет новый газопровод), а также на компании, которые участвуют в проекте.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник после встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Россия готова сохранить транзит через Украину.
«Второе, что касается «Северного потока — 2». Господин президент (Дональд Трамп) высказывал озабоченности в связи с возможным исчезновением транзита через Украину. Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде», — сказал Путин.
Юрий Витренко написал в ответ в своем фейсбуке, что «два спора (в отношении контракта на поставку газа и контракта на транзит газа между „Газпромом“ и „Нафтогазом“) уже были урегулированы в Стокгольмском арбитраже», а проблема лишь в том, «что „Газпром“ не выполняет решение арбитража — не поставляет газ в Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит нам 2,6 млрд долл. компенсации, которую определил арбитраж».
Он также заявил, что «мы готовы урегулировать и новый спор относительно пересмотра транзитного тарифа, с которым мы недавно обратились в Стокгольмский арбитраж».
«Если этот спор мы будем «регулировать» в арбитраже, то практически нереально закончить до конца 2019 года. В лучшем случае — до конца 2020 года. Готовы ли «Газпром» и Германия остановить строительство «Северного потока — 2» до окончания нового арбитража?» — резюмировал он.
Последний вопрос, очевидно, носит риторический характер. «Газпром» и Германия не собираются ничего останавливать. В операторе проекта Nord Stream 2 AG говорят о готовности начать строительство уже этим летом. Разрешения на прокладку получены от всех стран, кроме Дании. Если Копенгаген откажется согласовывать проект, то маршрут будет скорректирован.
При соблюдении сроков к концу следующего года «Северный поток — 2» уже может быть построен. Поэтому новый контракт на транзит Киеву хорошо бы подписать до этого момента.