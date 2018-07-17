Власти России выделили дополнительные 1,8 млрд руб на медикаменты по соцпомощи

Правительство России распорядилось выделить более чем 1,8 миллиарда рублей в качестве субвенции на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами, медизделиями и специальными продуктами лечебного питания, передает во вторник Газета.ru

«Распоряжение от 14 июля 2018 года №1464-р. Объем субвенций увеличен на 1,862 миллиарда рублей в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи», — говорится в сообщении.

Составители документа пояснили, что в первом квартале 2018 года количество россиян, которые имеют право на получение государственной соцпомощи, увеличилось на 211,9 тысячи человек и превысило 3,4 миллиона. Поэтому объем социальных бюджетных расходов на лекарства увеличился до 33,514 миллиарда рублей.

Ранее на сайте издания сообщалось, что российские аптеки могут обязать информировать о наличии дешевых лекарств.