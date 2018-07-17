Правительство России выделит ещё более 1,8 млрд рублей на лекарства по соцпомощи

Правительство России направит более 1,8 млрд рублей в качестве субвенции на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специальными продуктами лечебного питания. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Объём субвенций увеличен на 1,862 млрд рублей в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи», — отметили в правительстве.

По словам авторов документа, в первом квартале 2018 года число россиян, имеющих право на получение государственной соцпомощи, выросло на 211,9 тыс. и превысило 3,4 млн Поэтому объём социальных бюджетных расходов на лекарства увеличился до 33,5 млрд рублей.