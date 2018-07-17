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Правительство России выделит ещё более 1,8 млрд рублей на лекарства по соцпомощи
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Правительство России выделит ещё более 1,8 млрд рублей на лекарства по соцпомощи 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИАМО
Правительство России направит более 1,8 млрд рублей в качестве субвенции на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специальными продуктами лечебного питания. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
«Объём субвенций увеличен на 1,862 млрд рублей в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи», — отметили в правительстве.
По словам авторов документа, в первом квартале 2018 года число россиян, имеющих право на получение государственной соцпомощи, выросло на 211,9 тыс. и превысило 3,4 млн Поэтому объём социальных бюджетных расходов на лекарства увеличился до 33,5 млрд рублей.
Ранее m24 сообщало, что в поликлиниках Москвы заработали школы профилактики инфарктов и инсультов.
RT на русском: последние новости
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