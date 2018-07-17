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Банки должны информировать ЦБ обо всех спам-рассылках
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Банки должны информировать ЦБ обо всех спам-рассылках 

Anti-Malware.ru 47 минут назад
Центральный банк России требует от кредитных организаций уведомлять о каждом эпизоде рассылки спама, содержащего вредоносные файлы. Если банки не предоставят подобную информацию, встанет вопрос о неполном предоставлении информации, что повлечет за собой соответствующие взыскания.
Напомним, что с 1 июля 2-18 года кредитные организации обязаны отчитываться перед Центробанком о любых «компьютерных инцидентах».
Данные о спам-письмах банки должны передавать в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ).
В настоящее время есть лишь один недостаток — не утвержден точный список типов киберинцидентов, о которых банки должны непременно сообщать регулятору.
Представители отдельных банков признались, что отправляют ЦБ данные не о всех спам-рассылках, так как их просто огромное количество.
В Банке России же уточнили, что непредоставление информации обо всех случаях вредоносных рассылок может расцениваться как нарушение. Стало быть, кредитная организация будет нести ответственность в соответствии с федеральным законом о Центральном банке.
В середине прошлого месяца стало известно, что информировать Центральный банк России о киберинцидентах, в ходе которых были похищены средства, будут не только банки, но также и операторы систем денежных переводов. Банкам придется раскрывать подобную информацию более детально.
Банк России полагает, что подобный подход поможет пролить свет на реальную картину с киберхищениями в России. Это обратит внимание правоохранительных органов на проблемы кибербезопасности вроде социальной инженерии, считает регулятор.
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