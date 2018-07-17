В России создадут реестр чистых продуктов

России , согласно поручению Минсельхоза , создается единый реестр производителей органической продукции. Потребитель сможет отличить продукты "органик", "эко" или "био" не по маркетинговым уловкам, а по спецмаркировке, которую могут дать производители, получившие "органический" сертификат. И любой желающий сможет посмотреть, есть ли компания в реестре.

Как рассказал "Российской газете" директор Россельхозцентра Александр Малько, попасть в реестр смогут бесплатно все производители органической продукции.

Потребители отличают органическую еду по спецмаркировке. В последней версии закона о производстве органической продукции (он принят в первом чтении) тоже предусмотрено размещение маркировки на товаре, но только для тех, у кого есть сертификат. В органическом производстве сертификат — главный документ с информацией о стандарте сертифицирования, сроке действия документа, указанием, на какие виды продукции и деятельности он выдан.

Однако чтобы маркировка была введена, нужно окончательно принять закон. Сейчас маркировать как "органик" могут безнаказанно что угодно. Как отметил глава правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов, лишь 2% заявленной органической продукции на российских полках являются таковой.

Что касается стоимости органической еды, то в мире она дороже в среднем на 20-30%. К такой разнице в цене должна стремиться и Россия. Пока же, в отсутствие закона и господдержки, разница в цене достигает 300%, отметили в Союзе органического земледелия.

США, Интересно, пишет "РГ", что сейчас есть хороший спрос на российское органическое сырье за рубежом. Он даже превышает предложение. Страны ЕС Китай готовы закупать у нас зерновые и масличные культуры. Одно хозяйство даже экспортирует эфирные масла. А вот с готовыми органическими продуктами нас на мировом рынке не ждут. Там заняли место конкуренты из Казахстана , стран Южной Америки.