Промпроизводство в Прикамье за год выросло на 4 процента

Индекс промпроизводства по сравнению с маем прошлого года вырос на 4,1%. Отрицательную динамику показала только добыча полезных ископаемых — минус 4,4%. За первые пять месяцев года в Прикамье отгружено промышленной продукции, выполнено работ и услуг собственными силами на 673 млрд 993 млн рублей.

Из этой суммы на добычу полезных ископаемых приходится 149 млрд 827 млн рублей, на обрабатывающее производство — 457 млрд 285 млн, на электроэнергию, обеспечение газом, паром и кондиционирование — 56 млрд 303 млн, на водоснабжение, водоотведение, утилизацию отходов и устранение загрязнений — 10 млрд 577 млн Ранее ФедералПресс писал, что промышленная кооперация в Прикамье работает на рост индекса промпроизводства.

Фото: ФедералПресс / Виталий Кокшаров