Темпы роста выручки Х5 продолжают замедляться, но остаются высокими

Х5 Retail Group во II квартале 2018 года увеличила чистую розничную выручку на 19,4% по сравнению со II кварталом 2017 года, до 380,852 млрд рублей, сообщила компания. По сравнению с I кварталом динамика продаж замедлилась (с 20,2%). При этом в июне рост выручки ускорился до 20% с 19% в мае и 19,3% в апреле.

Темпы роста выручки Х5 продолжают замедляться, но остаются высокими. Основной драйвер роста продаж это расширение сети, в частности торговая площадь компании выросла на 23,3%. Сдерживают рост слабые показатели сопоставимых продаж (рост на 1% во 2 кв.) из-за снижения среднего чека (на 0,7%), который пока компенсируется увеличением трафика (+1,7%). На фоне роста инфляции есть ожидания ускорения темпов роста среднего чека, однако есть риски, что из-за слабой динамики доходов населения граждане будут экономно подходить к покупкам.