Чистая прибыль Telenor в I полугодии выросла в 1,9 раза

МОСКВА , 17 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль норвежского телекоммуникационного гиганта Telenor в первом полугодии 2018 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,9 раза, достигнув 7,642 миллиарда норвежских крон (943,305 миллиона долларов), сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию холдинга выросла до 5,15 кроны (0,6 доллара) с 2,67 кроны (0,3 доллара) по итогам первых шести месяцев 2017 года. Выручка за отчетный период снизилась на 2,3% и составила 54,653 миллиарда крон (6,7 миллиарда долларов).

По итогам второго квартала чистая прибыль Telenor составила 2,628 миллиарда крон (324,4 миллиона долларов) против убытка в 167 миллионов крон (20,6 миллиона долларов). Разводненная прибыль на акцию за второй квартал составила до 1,79 кроны (0,22 доллара) по сравнению с убытком в 0,11 кроны (0,01 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Выручка за отчетный период снизилась на 3% и составила 27,503 миллиарда крон (около 3,4 миллиарда долларов).

Основной рост показателей был зафиксирован в Скандинавии. Так, выручка в Швеции Норвегии за шесть месяцев выросла на 0,7%. А наибольшее снижение выручки за отчетный период наблюдалось в Пакистане Бангладеш — на 10,7% и 9,7% соответственно. Telenor отмечает, что по итогам полугодия общая клиентская база холдинга насчитывает 172 миллиона человек.

"В первой половине 2018 года Telenor продолжает привлекать клиентов и показывает высокую эффективность. Во втором квартале мы увидели хорошие результаты операционной деятельности в Скандинавии, особенно на рынке мобильной связи в Норвегии"— приводятся в релизе слова президента и гендиректора компании Сигве Брекке (Sigve Brekke).

Telenor работает на рынках телекоммуникационных услуг Скандинавии, Центральной и Восточной Европы, Азии.