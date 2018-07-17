Хорошковский пытается купить «Сбербанк Украина», узнали СМИ

Украинский бизнесмен и бывший политик Валерий Хорошковский , уже называвшийся в числе претендентов на " Сбербанк Украина ", не оставляет попыток приобрести украинскую дочернюю структуру Сбербанка, несмотря на официальные заявления о готовящейся продаже актива белорусскому Паритетбанку, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Хорошковский проявлял интерес к сделке по приобретению украинского Сбербанка по меньшей мере с ноября 2017 года, но уже в начале 2018 года стало известно, что он отказался от этой идеи из-за санкционных рисков, пишет газета. Впрочем, участие Хорошковского в сделке может быть номинальным, покупка может быть структурирована достаточно сложно, считают источники издания.

Между тем в Национальном банке Украины (НБУ) газете сообщили, что заявка Паритетбанка остается единственной.

В начале июля глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Беларусь 1" сообщил, что рассчитывает на положительное решение по вопросу покупки белорусским Паритетбанком украинской "дочки" Сбербанка.

В мае Греф заявил, что банк предпримет четвертую попытку по продаже украинской "дочки" и выразил надежду, что она будет успешной. Паритетбанк в декабре прошлого года сообщил, что направил заявку в Национальный банк Украины в целях согласования приобретения 100% акций украинской "дочки" российского Сбербанка. В марте НБУ отказал Паритетбанку в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины. В конце июня Паритетбанк сообщил, что подал в Нацбанк Украины пакет документов для приобретения украинской "дочки" Сбербанка.