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В Россию придет сеть коворкингов Knotel
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В Россию придет сеть коворкингов Knotel 

РИА Недвижимость 39 минут назад
Фото: РИА Новости
На российский рынок решила выйти международная сеть коворкингов Knotel, ее партнером в стране станет компания Invest AG, управляющая инвестициями акционеров Evraz Group Александра Абрамова и Александра Фролова сообщила во вторник газета "Ведомости".
Knotel была создана в 2016 г. американскими бизнесменами Эдуардом Шендеровичем и Амолом Сарвой. Сейчас в портфеле компании более 60 офисов площадью около 92 тысяч квадратных метров в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне и Берлине.
Как сообщил изданию президент Invest AG Сергей Братухин, компания рассматривает возможность инвестировать в лидеров российского рынка, чтобы затем их выкупила Knotel.
Он также уточнил, что Knotel планирует начать работать в Москве в ближайшие год-два.
РИА Недвижимость: последние новости
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