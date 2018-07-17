Кровные деньги: Бинбанк делится активами

На санацию трех банковских групп — «Открытия», Бинбанка Промсвязьбанка — потрачено 2,6 трлн рублей. Отдельно от них создается фонд плохих активов, куда Бинбанк передаст «токсичные» кредиты и ценные бумаги на 110 млрд руб. Бывшие владельцы этого же банка отдали непрофильные активы на 100 млрд рублей — единственными из экс-бенефициаров этих проблемных банков. Такие случаи пока исключение, говорят эксперты.

Бинбанк принял решение продать непрофильные и проблемные активы на сумму порядка 110 млрд рублей банку «Траст» . На его базе ЦБ в рамках нового механизма санации создает фонд непрофильных активов. Речь идет о продаже «токсичных» корпоративных кредитов и ценных бумаг. Как сообщает банк, это мероприятие по очистке баланса позволить кредитной организации улучшить финансовые показатели. До конца года Бинбанк будет присоединен к «Открытию».

С момента внедрения механизма санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) Банка России в 2017 году, под его управление попали ФК «Открытие» , Бинбанк и Промсвязьбанк. Из трех кредитных организаций Бинбанк оказался единственным банком, бывший собственник которого Микаил Шишханов передал нефинансовые активы на его баланс для покрытия убытков. Среди этих активов акции девелоперов, в том числе А101, цементные заводы и деревообрабатывающие предприятия. В интервью «Ведомостям» глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что экс-владельцем Бинбанка переданы активы на 100 млрд рублей, хотя осенью 2017 года Шишханов оценивал их в 300-350 млрд рублей. Собственники Промсвязьбанка и «ФК Открытие» активы не передавали, подтвердила Набиуллина.

Такое поведение собственников банков объясняется двумя причинами, считает управляющий директор НРА Павел Самиев . Первая — это амбиции экс-владельцев кредитных организаций в дальнейшем развитии карьеры.

«Как мне кажется, это зависит непосредственно от того, как в целом видят эти акционеры свое будущее не только на финансовом рынке, но и вообще в российском бизнесе. Потому что добросовестное и неоппортуничстическое поведение в рамках санации, в том числе передача необходимых активов в периметрах санации, и в целом правильное поведение характерно для тех, кто дорожит репутацией и предполагает дальше работать на финансовом рынке и в других бизнесах в России. Вот, наверное, главный фактор», — сказал Самиев «Газете.Ru».

Вторая причина — это особенности финансового оздоровления каждого отдельно взятого банка, в том числе предпосылки и триггеры санации.

«Разные ситуации у разных банков. Есть банки, которые утратили капитал из-за того, чтобы было накоплено множество проблемных активов, которые только ухудшались в своем качестве и в конце концов привели к тому, что банк не мог дальше работать. А есть примеры, Бинбанк в том числе, где наложился фактор конъюнктуры по оттоку ликвидности, с которым справиться действительно было сложно без внешней поддержки. Санация была связана в значительной степени с тем, что нужно было спасать именно с точки зрения предотвращения паники кредиторов и вкладчиков и оттока ликвидности, то есть это не чисто внутренний фактор», — объяснил Самиев.

Нежелание собственников банков расставаться со своими активами понятно, сказал «Газете.Ru» замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень

«Например, когда банк банкротится, требования кредиторов должны удовлетворяться из активов, которые есть у банка, а не из остальных активов самого собственника. Идея того, что банкиры не готовы расставаться со своими активами, логична… Такая позиция собственников по отношению к активам, на мой взгляд, обоснована», — сказал он, назвав случаи передачи активов «исключениями».

Новая армия спасения

Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) создан в мае 2017 года как новый механизм оздоровления банковского сектора. Через фонд ЦБ управляет санируемым банком, направляя в него инвестиции без помощи посредников. Минуя кредитный механизм оздоровления через стороннего инвестора, ЦБ сам проводит докапитализацию проблемных банков. Новая система предполагает дальнейшую продажу банковских активов на рынке.

По словам Пивеня, главные преимущества новой формы оздоровления — отказ от кредитного механизма и гарантия государства по выполнению обязательств перед вкладчиками.

«Предлагались разные механизма санации, в том числе через поиск стороннего инвестора. По большому счету, выяснилось, что никто этим заниматься не хочет… Ситуации, когда санация оказывалась неудачной и самому санатору приходилось помогать, отрицательно сказались на готовности собственников заниматься санацией. Теперь есть фонд, в котором активы могут находиться достаточно долго, при этом государство может продолжать выполнять обязательства перед вкладчиками», — сказал Пивень.

«С учетом того, что в фонд попали очень крупные кредитные организации в прошлом году, санацию без нового механизма было бы сложно проводить», — подчеркнул он.

В свою очередь Самиев называет новый механизм санации моделью, которая исключает риск «недобросовестного поведения инвестора», которое могло иметь место при прошлой системе.

«Предыдущий механизм вызывал вопросы, потому что санаторы зачастую не показывали положительную динамику по оздоровлению банков. Раньше на санируемые банки зачастую перекладывались проблемные активы, и это было связано с тем, что у такого банка не было обязанности соблюдать некоторые нормативы ЦБ. Поэтому многие случаи показывали ухудшение структуры баланса, обслуживания кредитов, нормативов достаточности капитала. Конечно, это не устраивало Центральный банк», — говорит Самиев.

Все плохие активы в одном месте

Поиском и возвратом активов будет заниматься фонд непрофильных активов, отмечала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В нем консолидируются проблемные активы трех санированных через ФКБС кредитных организаций, а также «Траста» (входил в группу «Открытия»), «Рост банка» (входил в группу Бинбанка) и Автовазбанка (входил в группу Промсвязьбанка). В начале апреля ЦБ оценил активы «Траста» и «Рост банка», переданные в фонд, в 1,1 трлн рублей. К концу года общий объем фонда составит 2,07 трлн рублей, говорил в интервью « РИА Новостям» зампред ЦБ Василий Поздышев . Будут учтены активы Промсвязьбанка и Автовазбанка в размере 315 млрд рублей, «Открытия» — 539 млрд рублей и Бинбанка — 139 млрд рублей. После чего начнется продажа активов по рыночным ценам.