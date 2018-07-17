Обвал Netflix — начало конца FAANG-пузыря?

Москва , 17 июля — «Вести. Экономика» Технологичное отрезвление. Акции крупнейшего в мире онлайн-киносервиса Netflix на продлённой сессии рухнули почти на 15% — после выхода слабого отчёта. Данные оказались значительно хуже прогнозов.

Zerohedge

Первый тревожный звонок прозвенел сегодня ночью, когда после выхода отчета Netflix акции компании на продленной сессии рухнули почти на 15%, сократив капитализацию компании на $24 млрд Данные оказались значительно хуже прогнозов.

Так, например, один из ключевых показателей этого бизнеса — количество подписчиков — на американском рынке выросло всего на 670 тыс., тогда как аналитики ожидали роста на 1,2 млн Что касается расширения мировой аудитории — здесь также не дотянули до прогнозов. В целом показатель оказался примерно на 1 миллион подписчиков хуже, чем прогнозы и экспертов и самой компании.

Но, пожалуй, самое главное — компания продолжает прожигать денежные средства. В Netflix заявили, что ожидают отрицательного свободного денежного потока по итогам года в размере $3-4 млрд

Zerohedge

Иными словами, компания тратит на создание контента гораздо больше, чем получает.

Нет ничего удивительного, что в такой ситуации инвесторы массово избавляются от облигаций компании.

Zerohedge

Обвал акций Netflix стал громом для многих инвесторов громом среди ясного неба. Акции высокотехнологичных гигантов FAANG — это аббревиатура, состоящая из заглавных букв названий компаний Facebook, Apple Amazon , Netflix и Google . Все они являлись абсолютными лидерами фондового рынка США , прибавив с начала года около 15%.

Более того, именно на этих «китах» держится весь американский рынок — они обеспечили 80% роста индекса широкого рынка S&P 500 в этом году. Однако стоимость акций этих компаний уже выглядит неадекватной, и многие эксперты указывают на наличие пузыря. И вот, похоже, этот пузырь готов лопнуть.

Добавим, на фоне слабого отчета все указанные выше компании потеряли на продленной сессии от 0,5 до 1,5% капитализации.