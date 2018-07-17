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Обвал Netflix — начало конца FAANG-пузыря?
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Обвал Netflix — начало конца FAANG-пузыря? 

Вести Экономика 22 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Rodrigo Capote/Bloomberg
Москва, 17 июля — «Вести. Экономика» Технологичное отрезвление. Акции крупнейшего в мире онлайн-киносервиса Netflix на продлённой сессии рухнули почти на 15% — после выхода слабого отчёта. Данные оказались значительно хуже прогнозов.
Zerohedge
Первый тревожный звонок прозвенел сегодня ночью, когда после выхода отчета Netflix акции компании на продленной сессии рухнули почти на 15%, сократив капитализацию компании на $24 млрд Данные оказались значительно хуже прогнозов.
Так, например, один из ключевых показателей этого бизнеса — количество подписчиков — на американском рынке выросло всего на 670 тыс., тогда как аналитики ожидали роста на 1,2 млн  Что касается расширения мировой аудитории — здесь также не дотянули до прогнозов. В целом показатель оказался примерно на 1 миллион подписчиков хуже, чем прогнозы и экспертов и самой компании.
Но, пожалуй, самое главное — компания продолжает прожигать денежные средства. В Netflix заявили, что ожидают отрицательного свободного денежного потока по итогам года в размере $3-4 млрд
Zerohedge
Иными словами, компания тратит на создание контента гораздо больше, чем получает.
Нет ничего удивительного, что в такой ситуации инвесторы массово избавляются от облигаций компании.
Zerohedge
Обвал акций Netflix стал громом для многих инвесторов громом среди ясного неба. Акции высокотехнологичных гигантов FAANG — это аббревиатура, состоящая из заглавных букв названий компаний Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google. Все они являлись абсолютными лидерами фондового рынка США, прибавив с начала года около 15%.
Более того, именно на этих «китах» держится весь американский рынок — они обеспечили 80% роста индекса широкого рынка S&P 500 в этом году. Однако стоимость акций этих компаний уже выглядит неадекватной, и многие эксперты указывают на наличие пузыря. И вот, похоже, этот пузырь готов лопнуть.
Добавим, на фоне слабого отчета все указанные выше компании потеряли на продленной сессии от 0,5 до 1,5% капитализации.
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