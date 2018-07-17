Правительство утвердило перечень банков для открытия счетов при госзакупках

МОСКВА , 17 июл — РИА Новости Правительство России утвердило перечень банков, в которых нужно открывать спецсчета для внесения денежных средств в обеспечение заявок на участие в государственных закупках, сообщается на сайте кабмина.

"Принятые решения необходимы для обеспечения надлежащей степени защиты денежных средств, размещаемых участниками закупок на специальных счетах в целях обеспечения заявок для проведения конкурсных процедур", — говорится в пояснительной записке к документу.

В конце июня правительство установило требования к таким банкам, включая требования к их финансовой устойчивости.