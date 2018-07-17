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Правительство утвердило перечень банков для открытия счетов при госзакупках
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Правительство утвердило перечень банков для открытия счетов при госзакупках 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Правительство России утвердило перечень банков, в которых нужно открывать спецсчета для внесения денежных средств в обеспечение заявок на участие в государственных закупках, сообщается на сайте кабмина.
В число утвержденных кредитных организаций вошли — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, банк " ФК Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский банк развития регионов, Промсвязьбанк, АБ «Россия», банк «Санкт-Петербург», Совкомбанк, Российский национальный коммерческий банк, Росевробанк, ОТП Банк, Юникредит банк.
"Принятые решения необходимы для обеспечения надлежащей степени защиты денежных средств, размещаемых участниками закупок на специальных счетах в целях обеспечения заявок для проведения конкурсных процедур", — говорится в пояснительной записке к документу.
В конце июня правительство установило требования к таким банкам, включая требования к их финансовой устойчивости.
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