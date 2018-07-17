Дмитрий Бородин: Ведется важная и ответственная работа по всем направлениям

На состоявшейся 5 июля пресс-конференции Дмитрий Бородин , генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», АО «Газпром газораспределение Оренбург», рассказал об основных направлениях деятельности обществ, результатах работы и ближайших планах.

Производственная деятельность

По состоянию на 01.01.2018 общая просроченная задолженность всех конечных потребителей составила 1 779,3 млн рублей, в том числе промышленность — 1 557,8 млн рублей.

Продолжает оставаться сложной ситуация с состоянием расчетов за поставленный природный газ предприятиями ТСО области. Несмотря на то, что по 43 предприятиям из 92 уровень расчетов в 2017 году составил более 100%, просроченная задолженность за год выросла на 193,3 млн рублей и на конец 2017 года составила 730,7 млн рублей или 47% от общей суммы просроченной задолженности промышленных потребителей. При этом, удельный вес объемов, поставляемых предприятиям ТСО в общем объеме поставки всем категориям потребителей, составляет 7%.

Продолжается совместная работа Общества и Правительства Оренбургской области , направленная на погашение просроченной задолженности и на достижение безубыточности деятельности коммунальных предприятий.

За 5 месяцев 2018 года общая просроченная задолженность всех конечных потребителей области увеличилась на 768,7 млн рублей и по состоянию на 01.06.2018 составила 2 548,0 млн рублей, в том числе по промышленности увеличилась на 641,2 млн рублей и составила 2 199,1 млн рублей.

Так же отмечается прирост задолженности по предприятиям ЖКХ на 329,9 млн рублей, которая на 01.06.2018 составила 1060,6 млн рублей или 48% от общей суммы просроченной задолженности промышленных потребителей.

Следует отметить, что в общей сумме просроченной задолженности проблемная задолженность со сроком образования более 1 года составила 617,6 млн рублей или 24%, большинство из которой безнадежная задолженность предприятий банкротов.

Для погашения просроченной задолженности Обществом используются все предусмотренные законодательством меры, в том числе претензионно-исковая работа.

Принимаемые меры по погашению задолженности позволили обеспечить уровень расчетов промышленных потребителей за 5 месяцев 2018 года 94,7%.

Население

Доля газа поставляемого населению Оренбургской области, в настоящее время, составляет почти третью часть от всего природного газа потребляемого в нашем регионе. При этом уровень платежей населения за поставленный газ на протяжении уже 6-ти последних лет составляет более 100% и в 2017 году он составил 100,8%.

Уровень платежей населения за пять месяцев 2018 года составил 96,8%. Высокий уровень платежей, достигнут благодаря большой работе по совершенствованию качества обслуживания потребителей газа, внедрению современных электронных сервисов, в том числе системы «Умный дом».

На 01.06.2018г. дебиторская задолженность абонентов составила 760,4 млн рублей, из них просроченная 348,9 млн рублей.

При этом большой проблемой в части газоснабжения населения является применение убыточных розничных цен на природный газ, реализуемый населению области. Это приводит к возникновению убытков Общества. Так в 2017 году полученные убытки от реализации газа населению сложились в сумме 388,4 млн рублей (с НДС).

Претензионно-исковая работа

Работа с промышленными потребителями

За период с января по декабрь 2017 года в Арбитражный суд Оренбургской области предъявлено 462 исковых заявлений о взыскании с промышленных потребителей Оренбургской области задолженности за поставленный газ и штрафных санкций за просрочку платежей на сумму более 950 миллионов рублей.

Из предъявленных в 2017 году исковых заявлений арбитражным судом удовлетворено 325 исков на сумму более 500 миллионов рублей.

В результате судебно-исковой работы Общества, а также в ходе исполнительного производства, промышленными потребителями за период с января по декабрь 2017 г. было уплачено более 730 миллионов рублей.

Общество продолжает работу с предприятиями, в отношении которых возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) или введена одна из процедур банкротства. В 2017 году велась работа с 105 предприятиями — банкротами, в период с января по декабрь 2017 погашена реестровая задолженность в размере более 1 миллиона рублей, задолженность по текущим платежам оплачена в сумме более 160 миллионов рублей.

За период с января по декабрь 2017 года на контроле у Общества находится 8 материалов по фактам несанкционированного отбора газа, из них по 3 материалам проводится доследственная проверка, по 5 материалам возбуждены уголовные дела, предварительное следствие приостановлено. Также на контроле находятся 7 материалов доследственной проверки по фактам уклонения от расчетов за потребленный газ промышленными потребителями. Рассмотрение 1 материала приостановлено, по 2 материалам возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 165 УК РФ, а по 4 проводится дополнительная проверка финансово-хозяйственной деятельности Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по Оренбургской области.

Работа с абонентами

В 2017 году подано 10 318 исковых заявлений о взыскании с абонентов задолженности по оплате за газ на сумму более 79 миллионов рублей, из них удовлетворено 7 933 иска на сумму более 60 миллионов рублей, остальные заявления находятся в стадии рассмотрения.

Одному правонарушителю в связи с самовольным подключением к газоснабжению, в 2017г. назначена мера уголовно-правового взыскания в виде штрафа 5 000 руб.

Кроме того, в 2017 г. Обществом направлены заявления в правоохранительные органы о привлечении самовольно подключившихся к системе газоснабжения граждан: 1 заявление о привлечении к уголовной ответственности по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 211 заявлений о привлечении к административной ответственности. 128 нарушителей — самовольщиков уже привлечены к административной ответственности. Еще 123 заявления направлены в суд о взыскании материального ущерба в связи с самовольным подключением на сумму более 1,6 миллиона рублей, из них уже удовлетворено 93 иска на сумму более 1,2 миллиона рублей.

АО «Газпром газораспределение Оренбург»

Газификация

Одним из наиболее приоритетных направлений деятельности ПАО «Газпром» является реализация Программы газификации регионов РФ . По программе газификации ПАО «Газпром» в 2003 — 2017 годах Обществом выделено 3,7 млрд рублей, осуществлено строительство 67 межпоселковых газопроводов общей протяженностью около 1079 км. Объем инвестиций в 2017 году составил 152 млн руб.

В свою очередь за этот период Правительство Оренбургской области инвестировало на газификацию 3,71 млрд рублей, за счет которых осуществлено строительство 443,9 км распределительных газопроводов, переведено на газ 58 котельных и подготовлено к приему газа 8 513 домовладений.

Программой развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на период 2018-2020 годы ПАО «Газпром» определены инвестиции в объеме 99 млн рублей для строительства 6 межпоселковых газопроводов, общей протяженностью порядка 60 километров. В настоящее время на объектах проводятся строительно-монтажные работы, построено 8,5 километров межпоселковых газопроводов.

Правительство Оренбургской области планирует направить в 2018 году на газификацию 10,3 млн рублей для строительства 4 внутрипоселковых распределительных газопроводов протяженностью 6,1 км.

Реализация ФЗ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» на территории Оренбургской области.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники объектов, где газ используется для отопления и максимальный объем его потребления составляет более 2 куб.м. в час, обязаны в срок до 1 января 2019 года обеспечить установку и ввод в эксплуатацию прибора учета расхода газа.

До 1 января 2019 года необходимо установить свыше 15 тысяч приборов учета газа.

Согласно п. 12 ст. 13 Закона №261-ФЗ, АО «Газпром газораспределение Оренбург» обязано совершить действия по оснащению приборами учета расхода газа объектов, газовое оборудование которых непосредственно присоединено к принадлежащим Обществу газораспределительным сетям и которые не были оснащены приборами учета расхода газа собственниками в установленный срок.

Абонент обязан обеспечить допуск сотрудников АО «Газпром газораспределение Оренбург» к месту установки прибора учета расхода газа и оплатить расходы Общества на его установку.