Приморские танкеры уходят на распродажу

Как стало известно KONKURENT.RU , конкурсный управляющий ООО «Находка-Портбункер» выставил на торги сразу пять нефтеналивных судна судоходной компании. Начальная продажная цена морских активов превышает 235 млн руб.

Речь, в частности, идет о химовозе «Кристал Ист» (167,7 млн руб.), химозавозе «Каролина Винд» (41,04 млн руб.), нефтеналивном судне «Цезарь» (21,5 млн руб.), танкере «Заправщик-02» (2,4 млн руб.) и судне «Новицкий» (2,9 млн руб.).

ООО «Находка-Портбункер» стало известно осенью прошлого года, когда моряки с судов «Каролина Винд» и «Кристал Ист», принадлежащих компании, обратились за помощью в репатриации. При содействии властей и профсоюза моряков экипажам удалось вернуться домой. Эти суда были арестованы в ОАЭ из-за долгов судовладельца перед Газпромбанком