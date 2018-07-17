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Приморские танкеры уходят на распродажу
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Приморские танкеры уходят на распродажу 

Konkurent.ru 59 минут назад
Фото: Konkurent.ru
Как стало известно KONKURENT.RU, конкурсный управляющий ООО «Находка-Портбункер» выставил на торги сразу пять нефтеналивных судна судоходной компании. Начальная продажная цена морских активов превышает 235 млн руб.
Речь, в частности, идет о химовозе «Кристал Ист» (167,7 млн руб.), химозавозе «Каролина Винд» (41,04 млн руб.), нефтеналивном судне «Цезарь» (21,5 млн руб.), танкере «Заправщик-02» (2,4 млн руб.) и судне «Новицкий» (2,9 млн руб.).
ООО «Находка-Портбункер» стало известно осенью прошлого года, когда моряки с судов «Каролина Винд» и «Кристал Ист», принадлежащих компании, обратились за помощью в репатриации. При содействии властей и профсоюза моряков экипажам удалось вернуться домой. Эти суда были арестованы в ОАЭ из-за долгов судовладельца перед Газпромбанком.
Как ранее сообщал KONKURENT.RU, конкурсный управляющий ООО «Находка-Портбункер» обратился в арбитражный суд с просьбой о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего генерального директора и владельца компании Вячеслава Цоя. Размер ответственности Цоя может составить 1,9 млрд руб. Сумма была сложена конкурсным управляющим исходя из данных реестра требований кредиторов «Находка-Портбункер». Так, во вторую очередь включены 35,6 млн руб., в третью (требования кредиторов, обеспеченные залогом имущества компании) — 721,5 млн руб., в третью (основной долг) — 766,6 млн руб., в третью (финансовые санкции) — 34,6 млн руб. Также у компании имеются обязательства перед ООО «Апостеора» (требование находится на рассмотрении Арбитражного суда Приморского края) в размере 307,7 млн руб.
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