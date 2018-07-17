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Правительство России выделило дополнительные 1,8 млрд рублей на лекарства по соцпомощи
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Правительство России выделило дополнительные 1,8 млрд рублей на лекарства по соцпомощи 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Газета.Ru
Кабмин России распорядился выделить более чем 1,8 млрд руб. в качестве субвенции на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специальными продуктами лечебного питания. Данное распоряжение опубликовано на сайте правительства.
"Распоряжение от 14 июля 2018 года N1464-р. Объем субвенций увеличен на 1,862 млрд руб. в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи", — говорится на сайте кабмина.
Составители документа пояснили, что в первом квартале 2018 года количество россиян, которые имеют право на получение государственной соцпомощи, увеличилось на 211,9 тыс. человек и превысило 3,4 млн Поэтому объем социальных бюджетных расходов на лекарства увеличился до 33,514 млрд руб.
Ранее сообщалось, что российские аптеки могут обязать информировать о наличии дешевых лекарств.
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