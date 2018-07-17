Россельхозбанк: на Алтае растет спрос на монеты из драгоценных металлов

Алтайский филиал Россельхозбанка за один день реализовал 224 золотых монеты « Георгий Победоносец » номиналом 50 рублей на общую сумму свыше 5,4 млн рублей. С начала года клиенты Банка приобрели 841 инвестиционную и 283 памятных монет на общую сумму 18,6 млн рублей. Объем продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 142%.

По словам директора филиала Владимира Богданова, приобретение монет из драгоценных металлов для жителей двух Алтаев становится одним из надежных и прибыльных способов вложения свободных денежных средств.

В настоящее время филиал предлагает свыше 150 разновидностей памятных и инвестиционных монет, выпущенных Банком России и иностранными государствами.

С полной коллекцией монет можно ознакомиться в точках продаж Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» и на сайте Банка www.rshb.ru.