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Россельхозбанк: на Алтае растет спрос на монеты из драгоценных металлов
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Россельхозбанк: на Алтае растет спрос на монеты из драгоценных металлов 

АиФ — Алтай 1 час назад
Алтайский филиал Россельхозбанка за один день реализовал 224 золотых монеты «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей на общую сумму свыше 5,4 млн рублей. С начала года клиенты Банка приобрели 841 инвестиционную и 283 памятных монет на общую сумму 18,6 млн рублей. Объем продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 142%.
По словам директора филиала Владимира Богданова, приобретение монет из драгоценных металлов для жителей двух Алтаев становится одним из надежных и прибыльных способов вложения свободных денежных средств.
В настоящее время филиал предлагает свыше 150 разновидностей памятных и инвестиционных монет, выпущенных Банком России и иностранными государствами.
С полной коллекцией монет можно ознакомиться в точках продаж Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» и на сайте Банка www.rshb.ru.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации
АиФ — Алтай: последние новости
ВТБ запустил пилотный проект «Залоговые каникулы» для малого бизнеса ВТБ Регистратор заключил договор с компанией ПАО «Ростелеком» Объем вкладов в Алтайском филиале Россельхозбанка превысил 13 млрд руб.
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