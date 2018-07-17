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В Кемеровской области управляющая компания впервые лишилась лицензии
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В Кемеровской области управляющая компания впервые лишилась лицензии 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Впервые в Кемеровской области действующая управляющая компания лишилась лицензии и права на управление всеми доверенными ей домами. Речь идет о УК «Блеск» в городе Киселевске, сообщает региональная администрация.
Причина лишения лицензии — неблагоприятное финансовое состояние компании. Отмечается, что жилищную организацию признали банкротом, а «в неблагоприятном финансовом состоянии УК не могла обслуживать дома и вести хозяйственную деятельность по управлению многоэтажками».
В Госжилинспекции пояснили, что ранее в управлении «Блеска» находилось 19 многоквартирных домов, теперь они исключены из реестра лицензии этой компании, а сам лицензионный документ был аннулирован в суде. Все эти многоэтажки, по данным ГЖИ, в настоящее время переданы в управление другим жилищным обслуживающим организациям.
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