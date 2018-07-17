В Кемеровской области управляющая компания впервые лишилась лицензии

Впервые в Кемеровской области действующая управляющая компания лишилась лицензии и права на управление всеми доверенными ей домами. Речь идет о УК «Блеск» в городе Киселевске , сообщает региональная администрация.

Причина лишения лицензии — неблагоприятное финансовое состояние компании. Отмечается, что жилищную организацию признали банкротом, а «в неблагоприятном финансовом состоянии УК не могла обслуживать дома и вести хозяйственную деятельность по управлению многоэтажками».

В Госжилинспекции пояснили, что ранее в управлении «Блеска» находилось 19 многоквартирных домов, теперь они исключены из реестра лицензии этой компании, а сам лицензионный документ был аннулирован в суде. Все эти многоэтажки, по данным ГЖИ, в настоящее время переданы в управление другим жилищным обслуживающим организациям.