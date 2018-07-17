На открытии крупнейшего авиасалона в Великобритании заключили сделки на $46,4 млрд

ТАСС , 17 июля. Участники международного авиасалона Farnborough-2018 в Великобритании заключили в день его открытия в понедельник сделки на общую сумму в $46,4 млрд Об этом говорится в сообщении организаторов.

Таким образом, в этом году вдвое превышены показатели прошлого года. Общая сумма сделок в первый день составила тогда $23 млрд, указывают организаторы.

По их данным, всего в день открытия оформлены заказы на 311 гражданских самолетов на сумму $43,6 млрд

Авиасалон в Фарнборо считается одним из старейших и крупнейших, наряду с французским «Ле Бурже», авиационно-космических салонов мира. В этом году он проходит с 16 по 22 июля.